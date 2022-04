Moči sta sprva združila na odru, danes jih bosta še v kvizu #video

V oddaji Leta štejejo, ki si jo na Planetu lahko ogledate vsak četrtek in petek ob 19.45, bosta nocoj tekmovala igralka in režiserka Tina Gorenjak ter plesalec in koreograf Arnej Ivkovič. Skupaj sta sodelovala pri Tinini avtorski predstavi Večno samska, kjer sta se odlično ujela. Kako uspešno pa se bosta odrezala v kvizu?

Nocoj se bosta v oddaji Leta štejejo v ugibanju let preizkusila igralka, pevka in režiserka Tina Gorenjak ter plesalec in koreograf Arnej Ivkovič. Za Tino in Arneja sodelovanje ni ovira, kar dokazujeta tudi v Tinini avtorski komediji Večno samska. Voditelj Klemen Bučan je takoj preveril, ali je to še res, čemur je Tina pritrdila. Igralka pa je poudarila tudi, da se ji zdi neverjetno, da ta lastnost prevlada nad vsemi drugimi.

Tina pa je nato dejala, da ima v svoji predstavi najboljšega igralskega in plesnega partnerja. S tem je seveda mislila Arneja, s katerim sta se na odru odlično ujela. V predstavi Tina ob Arneju prikaže svoje iskanje partnerja skozi svoja leta samskosti oziroma, kakor pove Arnej: "Prek mene lahko moški v predstavi izvejo, česa si ženske želijo."

Tina je nato pojasnila, da gre v predstavi predvsem za prikaz iskanja partnerja in načinov, kako jih je srečevala, kar je dodatno pojasnila: "Od spletnih zmenkov do zmenkov na slepo, za katere bi bilo sicer bolje, da bi bili gluhi zmenki …" Arnej v predstavi odpleše vse te moške, ženske v občinstvu pa so nad njegovim nastopom vedno navdušene.

Tina in Arnej sta torej načeloma par, ki zna uspešno sodelovati. Kako pa jima bo šlo nocoj v ugibanju let? Lahko vam izdamo samo, da bo ta par prvi, ki bo … Več pa nocoj ob 19.45.

