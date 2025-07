Srečni datumi v juliju za vsak znak horoskopa: preverite svojega!

Oven

Ovni bodo pozitivno energijo občutili 5. in 24. julija. Prvi datum jim bo prinesel motivacijo za začenjanje novih projektov ali uresničevanje načrtov, drugi datum pa je popoln za družabne aktivnosti in zabavna srečanja, ko se jim obetajo priložnosti za nova prijateljstva.

Bik

Za bike bosta najpomembnejša dneva 8. in 27. julij. Prvi jim prinaša finančne priložnosti, morda celo priliv denarja, ki jih bo vzradostil in jim omogočil nekaj razkošja. Drugi datum pa bo rezerviran za uživanje z najbližjimi, čustveno povezanost in trenutke, ki bodo okrepili obstoječe odnose.

Dvojčka

Dvojčki si bodo zapomnili 6. in 22. julij. Prvi jim prinaša priložnosti za izražanje ustvarjalnosti in deljenje idej z drugimi, pa naj gre za zasebno ali poslovno okolje. Drugi datum bo prinesel nalet pozitivne ljubezenske energije v obliki novega poznanstva ali pa romantične geste.

Rak

Rakom največ sreče prinašata 10. in 29. julij. Na prvi datum bo poudarek na umirjenosti in občutku varnosti, to bo idealen dan za preživljanje časa doma in z družino. Drugi datum prinaša uspehe, ko bi lahko končno opravili pomembne naloge in videli rezultate svojega truda.

Lev

Za leve bosta najboljša dneva 9. in 26. julij. Prvi bo odličen za javne nastope, druženje in vse aktivnosti, v katerih lahko pritegnejo pozornost. Tokrat bodo navdušili. Drugi datum prinaša vznemirljive novosti, darila ali nepričakovano priznanje, ki jim bo na obraz izvabilo nasmeh.

Devica

Device bodo še posebej ugodno energijo čutile 3. in 20. julija. Na prvega od teh dni bo idealen čas za organizacijo in reševanje drobnih obveznosti, saj bo vse teklo gladko. Drugi datum prinaša priložnost za oddih, sproščanje in uživanje v majhnih radostih, morda celo spontan izlet.

Tehtnica

Tehtnice bodo v srečni energiji uživale predvsem 12. in 30. julija. Prvi datum bo prinesel skladnost v odnosih in občutek, da ste na pravi poti tako zasebno kot poslovno. Na drugi datum pa se obetajo nepričakovana srečanja in nova poznanstva ter priložnost za nova zanimiva sodelovanja.

Škorpijon

Škorpijoni si lahko največ obetajo 7. in 21. julija. Prvi datum jim prinaša odločnost in hrabrost v reševanju izzivov, to bo odličen trenutek za prevzemanje pobude. Drugi datum pa jih bo presenetil s pozitivnim preobratom, novo priložnostjo, nepričakovano ponudbo ali srečanjem.

Strelec

Strelci bodo imeli največ razlogov za veselje 11. in 28. julija. Prvi datum je odličen za potovanja, nove pustolovščine in izpolnjevanje spontanih želja, drugi pa bo prinesel navdih in novo energijo za načrte, s katerimi so že dolgo odlašali. Ta dan je treba izkoristiti za začetek nečesa vznemirljivega.

Kozorog

Kozorogi bodo največ sreče občutili 2. in 23. julija. Prvi datum jim prinaša priložnost za napredek v karieri ali dokončanje pomembnih nalog, ob čemer bodo občutili zadovoljstvo. Drugi datum pa bo ugoden za denarne prilive ali reševanje finančnih vprašanj, ki jih že dolgo mučijo.

Vodnar

Vodnarji bodo imeli najbolj srečna dneva 4. in 25. julija. Prvi datum bo odličen za druženje in predstavljanje svojih idej drugim, kar bo zagotovo opaženo. Drugi datum pa prinaša nepričakovana sporočila ali uporabne stike, ki bi lahko privedli do novih priložnosti.

Ribi

Ribe si lahko največ obetajo 13. in 31. julija. Prvi datum jim prinaša ustvarjalen navdih in priložnost, da svoje občutke izrazijo skozi umetnost, glasbo ali pogovor. Na drugi datum pa lahko pričakujejo občutek zadovoljstva ter čustvene povezanosti tako v družini kot ljubezenskih odnosih.