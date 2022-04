Ko sta še imela za burek, je sotekmovalcu hotela odstriči brado #video

V tokratni oddaji kviza Leta štejejo, ki jo na Planetu lahko spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45, ste lahko med ugibanjem let spremljali Jasno Kuljaj in Milana Gačanovića. Tekmovalca se na žalost nista najbolje izkazala, saj sta že do finala naredila dve hujši napaki, za eno od teh pa sta okrivila brado moškega, ki naj bi tega postarala. Posledično je Jasna želela tudi sotekmovalcu odstriči brado in ga pomladiti.

Naša voditeljica Jasna Kuljaj in modni oblikovalec Milan Gačanović - Gacho se v kvizu Leta štejejo nista najbolje odrezala. Enega izmed neznancev sta nesrečno postarala kar za 11 let, za kar sta sicer okrivila njegovo brado, ki po besedah oblikovalca postara vse moške, razen njega. To ju je privedlo do velike denarne izgube, saj je v zrak izpuhtelo kar 8.800 evrov.

Tudi pri naslednji neznanki nista imela sreče pri ugibanju. Tudi njo sta namreč postarala, sicer samo za šest let, kar pa se je spet končalo z izgubo 6.000 evrov. "Verjetno bova danes prišla v minus," je že takrat napovedal zaskrbljeni Gacho. Voditelj Klemen Bučan ju je po dveh hudih spodrsljajih vprašal, koliko let bi pripisala drug drugemu, če bi se v kvizu videla prvič.

Po vseh napačnih ugibanjih se je Jasna lahko samo prijela za glavo, Milan pa je ostal odprtih ust.

Jasna je spregovorila prva in najprej malce zadržano dejala, da je to težka naloga, nato pa se opogumila: "Saj je Gacho povedal, da bradica postara, in meni se zdi, da njega postara prav vsak centimeter te njegove brade. Ali lahko že vzamemo v roke te škarje in ga pomladimo?" Občinstvo je bilo nad njeno idejo navdušeno, kar je pokazalo z bučnim aplavzom, Gacho pa niti malo. Nazadnje je Jasno dopolnil: "Torej sem star manj, ampak pustimo detajle." Tudi voditelj je nato oblikovalca pomiril, da smo v kvizu lahko videli, da Jasni ugibanje let ne gre najbolje od rok.

Tekmovalca je pred finalom čakalo še eno ugibanje let, ob katerem sta spet zgrešila in se tako v finale podala s samo 200 evri. "Za burek in jogurt bo," se je po razloženih pravilih za finale pošalila Jasna. Tudi sedma neznanka je bila pretrd oreh za Jasno in Gača, ki sta tako oddajo Leta štejejo zapustila brez denarja.

