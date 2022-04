Voditelj zavidal plesalcu: Njo si lahko držal za zadnjico #video

V oddaji Leta štejejo sta se tokrat pri pripisovanju let neznancem preizkusila Tina Gorenjak in Arnej Ivkovič. Mladostni par sicer sodeluje tudi pri predstavi, ki je avtorska komedija Tine Gorenjak in nosi naslov Večno samska. V njej je Arnej končno našel vajo, ki mu ustreza bolj kot obiskovanje fitnesa.

Tina Gorenjak in Arnej Ivkovič sta se nazadnje preizkusila v svoji sposobnosti ugibanja let neznancev v oddaji Leta štejejo. V njej sta podrobneje opisala tudi svoje nadvse uspešno sodelovanje pri izvedbi Tinine avtorske komedije Večno samska. Tam se je Arnej moral poslužiti tudi izvajanja različnih vaj telovadbe, četudi mu obiskovanje fitnesa ni blizu. "Jaz pravim, da je vse to moj fitnes, ker jaz sicer res ne maram hoditi vanj. Tako vsaj na predstavi naredim nekaj zase, če že drugače ne."

Voditelj Klemen Bućan je nato poudaril, da mu dvig teh 45 kilogramov Tine Gorenjak res ne bi smel pomeniti ovire, zanimalo pa ga je tudi, kako je vse to dvigovanje in prestavljanje igralke resnično videti. Spodbudil ju je k temu, da to prikažeta na velikem odru, kjer se odvija kviz Leta štejejo. Tekmovalca sta se naposled le vdala v usodo.

Tina in Arnej sta se kljub začetnim zadržkom le odpravila na sredino odra, kjer je Tina Arneju ukazala, da morata prikazati najvišji dvig, ki ga v predstavi opravi Arnej. Plesalec je to izvedel zelo suvereno, nad izvedbo pa je bila navdušena tudi Tina: "Na eni roki me drži v zraku, človek božji." Naposled je voditelju pojasnila še, da je tudi njen prosti let nazaj v Arnejeve roke zelo zahteven za izvedbo.

Voditelj je Tini iskreno priznal: "Zdaj sem s svojimi mislimi čisto drugje. Razmišljal sem, kako je Arnej v osnovni šoli govoril, da bo, ko bo velik, lahko Tino G prijel za zadnjico, vsi pa so mu govorili, da je ne bo."

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu, ne zamudite! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.