To so komentatorji nove oddaje Poroka na drugi pogled #video

V novi oddaji Poroka na drugi pogled bo z nami voditeljica in sokomentatorka Špela Grošelj. Družbo ji bosta delala modni guru, oblikovalec, make up artist Milan Gačanovič Gacho ter stand up komičarka in radijska voditeljica Tanja Kocman. Vsem trem je skupno, da so vedno iskreni in brez dlake na jeziku, zato tem za pogovor ne bo manjkalo. Prvič pa jih bomo videli za istim omizjem.

Na prvem snemanju smo se z njimi pogovarjali o njihovim prvih ljubeznih in ljubezni na prvi pogled. Od zabavnih, iskrenih pa vse do realnih odgovorov nas je pogovor hitro zanesel tudi k oddaji Poroka na prvi pogled. Komentatorji bodo z nami vsak četrtek, s Špelo Grošelj pa smo spregovorili, kaj lahko od njih pričakujemo.

Špela Grošelj: "Mislim, da bomo mi pokomentirali te oddaje tako, kot bi jih pokomentirali doma na kavču. OK, mogoče bi na kavču bila še kakšna bolj sočna beseda, ker jaz tega pred kamero načeloma ne delam, ker moramo ohraniti neko primerno raven. Predvsem pa ne gre za neko opravljanje, obiranje in karkoli negativnega. Naš pogled na to, kar vidimo. In kakšne občutke neka oseba, par v nas vzbuja."

Oddaja Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri. Komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled pa vsak četrtek ob 20.45 na Planetu.



