Nič mi ni treba govoriti, kako dobro sem videti za svoja leta #video

O tem, kako dobro smo ljudje videti za svoja leta, ima Zvezdana Mlakar svoj pogled. "Leta so le številke na premici, zato je tudi to vprašanje neumestno," pravi. Pomembna je življenjska energija. Človeka pa Zvezdana ne sodi po letih, čeprav jih bo nocoj v kvizu Leta štejejo skušala prisoditi drugim, a zgolj za zabavo. In to v posebni družbi − s sinom Majem.

Maj je imel malo treme, zato je Zvezdano spraševal, kako bo, a ga je mama takoj pomirila, da naj se v kvizu pokaže, saj je talentiran fant. Že na poti na snemanje je spoznal nekaj parov, in beseda je dala besedo, da se je sprostil do te mere, da je začel razmišljati o tem, kako bi se tu dalo tudi kaj zaslužiti. A mama kot vsaka mama ga je opomnila na dobrodelnost. Ali bosta nocoj kaj dobila oz. podarila v dobrodelne namene, pa previte v oddaji.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Ugibajte leta neznancev skupaj z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.