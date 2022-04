Te igralke se ne da utišati #video

V oddaji Leta štejejo ste tokrat lahko med ugibanjem let spremljali igralko in režiserko Tino Gorenjak, družbo pa ji je delal sotekmovalec Arnej Ivkovič, uspešni plesalec in koreograf, s katerim povsod zelo dobro sodelujeta. Uspešnost in zadovoljstvo, ki ju gojita drug do drugega, sta se v kvizu pokazala tudi v nenehnem medsebojnem deljenju komplimentov. To je voditelja Klemena Bučana rahlo zmotilo, zato je tekmovalca prosil, ali lahko eden od njiju končno izda kakšno skrivnost oziroma kakšno slabo lastnost o drugem.

Prvi se je opogumil Arnej Ivkovič. Sprva je sicer dejal, da Tine slabih lastnosti nima, nato pa je le razkril: "Saj smo že vsi opazili. Veliko govori, da ob tem včasih še sama sebe izgubi, in zelo težko jo je utišati." Plesalec je nato pojasnil: "Pri njej prideš zelo težko do besede, razen če jo zakriješ," kar je tudi nazorno pokazal.

Tina Gorenjak pa je nato priznala: "Učim se, ne glede na najina leta." Med njima z Arnejem je namreč 25 let razlike. Igralka je poudarila: "Arneja še vedno sprašujem, tudi ko mu gre pri meni kaj na živce. Če ti preživiš toliko časa z nekom, je to namreč zelo pomembno. Skratka, ja, to je zelo pomembno, kot vidite, pa veliko manj govorim," je dejala Tina, dopolnil pa jo je voditelj Klemen Bučan: "Ko ne govoriš, pa zlezeš pod mizo." Tina se je strinjala, saj se je pred ugibanjem let v oddaji Leta štejejo res skrila točno tja.

Tina Gorenjak je v oddaji preživela skoraj več časa v počepu kot stoje.

