Zvezdana Mlakar bo tokrat združila moči s sinom #video

Nocoj ob 19.45 se nam na Planetu spet obeta veliko zabave za vso družino. V oddaji Leta štejejo se bosta v ugibanju let neznancev preizkusila igralka Zvezdana Mlakar in njen sin Maj Klemenc.

Tokrat bosta v oddaji Leta štejejo, ki jo vodi Klemen Bučan, leta neznancev prvič ugibala mati in sin – Zvezdana Mlakar in Maj Klemenc. Zvezdana Mlakar je sicer mati treh sinov, Maj je njen drugi. O tem je Zvezdanin drugorojenec malce za šalo, malce zares dejal, da je najmanj razvajen od vseh.

"Ja, zdaj bo spet žrtev, zdaj bo spet najbolj bogi, vedno pravi, da je najstarejši vse dobil," se je pošalila Zvezdana. Je pa Maj tudi že sam oče, saj ima desetletno hčerko Emo Stelo. Čeprav je oče postal zelo zgodaj, pravi, da je bila to najboljša odločitev v njegovem življenju.

Mama in sin sta v preteklosti že sodelovala na televizijskih ekranih in tudi zdaj sodelujeta pri različnih projektih, ob tem pa pravita, da sta tudi zelo dobra prijatelja. Ali jima bo to pomagalo pri ugibanju let v kvizu Leta štejejo, lahko preverite v nocojšnji oddaji.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu, ne zamudite! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

