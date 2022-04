Izpadlo nevesto po šovu oblegajo tudi dekleta #video

Prva izpada nevesta iz eksperimenta Poroka na prvi pogled je danes gostovala tudi v naši jutranji oddaji Jutro na Planetu. Katja nam je zaupala, v kakšnih odnosih sta zdaj z nekdanjim možem Aleksandrom, zakaj je počilo med njima, kakšno je življenje po šovu ter še marsikaj sočnega. Pokomentirali pa smo tudi njeno izjavo o spolnosti, ki je dvignila kar precej prahu.

A Katja je najbolj presenetila z izjavo, da zdaj k njej pristopajo tako moški kot dekleta. Snubcev ji torej ne manjka. Opogumila so se tudi dekleta, ker jim je bila očitno všeč. Nedavno ji je pisala mlada dama in jo povprašala, ali jo zanimajo tudi dekleta. Katjo privlačijo moški, kar ji je tudi razložila, a vztrajna dama ji je spet pisala čez dva dni, v sporočilu pa zapisala, ali si ne bi malo premislila. Katja ji je lepo razložila, da ji daje všeček za pristop in da bo tako zagotovo prišla nekoč do dvoje duše dvojčice.

