Komičarka s posebnim trikom zmedla ustvarjalce oddaje #video

Vsestranska Lucija Ćirović je med drugim tudi pionirka ventrilokizma v Sloveniji. Kot je razložila, gre za spretnost govorjenja iz trebuha, pri čemer se ustnice ne premikajo. To znanje je uporabno predvsem pri lutkovnih predstavah, pri katerih lahko nastopajoči uprizori prepričljiv dialog z lutko.

Lucija je v oddaji pokazala, da to spretnost lahko uporabi tudi za kakšno potegavščino. Tokrat se je odločila, da jo bo zagodla mojstrom zvoka. Potem ko je izgovorila stavek, je zelo prepričljivo poskrbela tudi za odmev in zagotovo poskrbela za to, da so se ustvarjalci oddaje za kamerami za trenutek spogledali. Več v zgornjem videu.

Lucija Ćirović bo pri ugibanju let neznancev v kvizu Leta štejejo moči združila s še eno komičarko Martino Ipšo. Spoznali sta se pred leti na Festivalu Lent in Martina je bila vesela, da je na odru videla še eno komičarko, saj so bili takrat nastopi žensk v stand up komedijah redki.

"Vesela sem bila, da ni bila zanič, ker če bi bila edina ženska na odru in zanič, bi jaz kar v Dravo skočila," je Lucijin takratni nastop komentirala Martina. Priljubljeni komičarki pripravljata tudi skupno predstavo.

