Slovenska pevka priznala: Prvič je bilo zame grozno #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s pevko Alyo, medijem za sporočila iz duhovnega sveta Tjašo Dorelay in nekdanjo tekmovalko v oddaji Exatlon Nives Orešnik. Vse so nam zaupale svoje izkušnje z meditacijo. Za Alyo je bila prva izkušnja grozna, Nives pa je razkrila, da za umirjanje uporablja malce drugačne metode.

Pevka Alya se je z meditacijo prvič srečala pred približno dvema letoma, ko jo je zanjo navdušil doktor. "Meditiram dvakrat dnevno. Meditirati poskušam zelo zgodaj zjutraj, vstanem namreč ob petih, da lahko meditiram v teta stanju. Takrat se mi zdi, da je um še bolj odprt za novosti, takrat se lahko reprogramiramo."

Tjaša Dorelay, ki je medij za sporočila iz duhovnega sveta, nas uči, kako v življenju ustvariti vse, kar si želiš. Duhovna praksa je po njenih besedah odličen način za to: "Duhovna praksa je tisti čas, ki ga nameniš sebi in svoji duši in te v bistvu poveže s tvojim notranjim delom. Moja najljubša duhovna praksa je meditacija. Kanalizirana meditacija, ki te dobesedno pripelje iz beta stanja možganov, v katerem smo aktivni in polno zaposleni, v neko globoko notranjo pomiritev, ko možgani pridejo v teta stanje."

Tjaša je nato poudarila, da bi se vsakemu posamezniku življenje izboljšalo, če bi si v dnevu za meditacijo vzel vsaj nekaj minut. Pevka Alya včasih meditira pol ure, včasih pa štiri. Po meditiranju se vedno počuti odlično, sproščeno in umirjeno. Alya je razkrila tudi, da prvič ni bilo tako:

"Ko sem prvič meditirala, je bilo to zame grozno. Najprej sem bila nemirna in zdelo se mi je, da to ne bo šlo in da to ni zame. Težko je namreč sedeti pri miru toliko časa. Jaz sem začela z 20-minutnimi meditacijami, potem sem nadaljevala z malo daljšimi, ki so bile seveda vodene."

Priljubljena govornica Tjaša Dorelay, ki veliko meditacij ponuja tudi na spletni strani, pravi, da je duhovna meditacija most, ki nas pripelje od tu, kjer smo zdaj, do vseh naših ciljev. Tudi za zvezdnike je to lahko odskočna deska za dosego uspeha. "S svojimi nastopi in svojo pojavnostjo v skupnem polju oni dobesedno prinašajo zelo veliko energije. In kaj bi se zgodilo, če bi neka pevka redno meditirala in potem, ko bi prišla na oder, s seboj prinesla zelo močno energijo v prostor? To bi se vseh dotaknilo," je pojasnila Dorelayeva.

Tjaša je nato poudarila še: "Ne glede na to, kaj je naš poklic, pa se moramo znati znajti v svojem centru in priti v svojo notranjo nacentriranost, kajti drugače nas, zlasti če si slaven in izpostavljen, to zelo hitro izčrpa. Posledično pa tudi izgubiš samega sebe." Pri glasbenikih meditacija lahko vpliva tudi na večjo ustvarjalnost, zatrjuje Dorelayeva, saj bi se z meditiranjem vsak dan tako povezali z izvorno energijo, da bi novo pesem dobesedno skanalizirali.

"Močno navijam za slovenske zvezdnice, da z meditacijo skanalizirajo novo glasbo," je z navdušenjem dejala Tjaša. Alya je to storila, redne meditacije pa so jo pripeljale do uresničitve želja. "Včasih se zgodi, da stvari kar razrešim v meditaciji ali pa dobim kakšno noro idejo," je priznala pevka.

Nives Orešnik, nekdanja tekmovalka v oddaji Exatlon, pa uporablja drugačne načine umirjanja. Zanjo je meditacija namreč tek, slikanje in potovanja ter izleti. "Takrat se mi zdi, da si napolnim baterije. Četudi ne razmišljam konkretno o problemih in idejah, se takrat tako spočijem, saj zamenjam prostor in delam stvari, ki so mi ljube, da se odpre tudi kreativni in poslovni ter logični del misli. Nekatere stvari se tako razrešijo kar same," je pojasnila Nives.

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.