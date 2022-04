Jure Godler poziva: “Vsak lahko pomaga po svojih najboljših močeh” #video

Oddaja Milijonar je na Planetu predvajana vsak ponedeljek in torek ob 19.45, vodi pa jo priljubljeni Jure Godler. Že ta teden so znani Slovenci preizkušali svoje znanje in zbirali dobrodelna sredstva. Nič drugače ne bo niti v današnji in jutrišnji dobrodelni VIP-oddaji Milijonar. V njej lahko tudi vi, gledalci oddaje, pripomorete k večanju dobrodelnega izkupička, saj lahko pošljete SMS-sporočilo z vsebino KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919.

Voditelj Jure Godler nam je v izjavi zaupal: "Zbiramo za prizadete v vojni v Ukrajini, ker se mi zdi, da so to grozljivi časi in grozljive stvari se dogajajo okoli nas. Sam sem velik zagovornik tega, da bi moral vsak pomagati po svojih najboljših močeh. V kvizu Milijonar pa to lahko storimo z dobro voljo, znanjem, pogumom in seveda umom ter s tem, da bodo VIP-tekmovalci zbrali čim več, kar se da."

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, dobrodelna VIP-oddaja Milijonar pa bo danes in jutri na sporedu ob 19.45, ne zamudite!