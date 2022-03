Pevec ima posebno vez z Ukrajino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko spremljamo dobrodelno različico Milijonarja, v kateri znani Slovenci v parih znanje preizkušajo za pomoč Ukrajini. Včeraj je skupaj z glasbenikom Matjažem Jelenom na vroči stol sedel tudi Omar Naber in razkril, da ga na Ukrajino vežejo posebni spomini.

V torkovi oddaji Milijonarja sta na vroči stol najprej sedla deskarja Gloria Kotnik in Tim Mastnak, ki sta pred kratkim navduševala na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, kjer sta se odlično odrezala. Za dober namen sta zbrala 2.500 evrov.

Deskarja na snegu Gloria Kotnik in Tim Mastnak

Nato je Jure v studio povabil glasbenika Matjaža Jelena in Omarja Naberja, ki ju je pri tretjem vprašanju in znesku 200 evrov prekinila sirena.

Še pred tem je Omar Naber razkril, da v dobrodelni različici kviza z veseljem sodeluje, saj ga na Ukrajino vežejo posebni spomini in vezi.

Glasbenika Matjaž Jelen in Omar Naber

"Jaz sem bil na Evroviziji v Ukrajini, in to obakrat. Moram reči, da mi ni vseeno za te ljudi, ker sem tam spoznal veliko prijateljev. Moram povedati, da včasih raje malo zatisnem oči, kot da bi spremljal nazorno, kaj se dogaja," je povedal in dodal, da ne razume, da se vojne dandanes sploh še dogajajo. V Kijevu si je takrat za spomin kupil tudi prstan, za katerega pravi, da ga bo nosil vse življenje. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna bosta glasbenika v nadaljevanju dobrodelnega Milijonarja, si lahko pogledate v ponedeljkovi oddaji.

Pomagate lahko tudi gledalci

Za Ukrajino bodo lahko darovali tudi gledalci kviza Milijonar. S poslanim SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 bodo darovali pet evrov ali deset evrov za pomoč Ukrajini.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

