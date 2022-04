Med pomerjanjem poročnih oblek nam je o partnerju zaupala to #video

Verjamem, da so moški lovci, nam razmišljanje o moških oriše nova komentatorka oddaje Poroka na drugi pogled Špela Grošelj. Ko spoznaš moškega, je po njenem mnenju predvsem energija pomembna pri tem, ali se bosta ujela. Tudi pri zunanji podobi ima predstavo o tem, česa si želi. "Jaz imam rada malce višje fante, take, ki hodijo na fitnes. Zato, ker so tisti, ki hodijo na fitnes, malce širši, in potrebujem malo širšega, da jaz nisem 'ta širša'." In čeprav dobro ve, kaj hoče, je mnenja, da njene želje niso nerealne, ampak verjame, da takšen človek nekje zanjo obstaja.

Trenutno je zadovoljno samska, pravi, a vseeno smo jo opazili ob pomerjanju poročnih oblek. S svojo izbiro je navdušila tako splet kot svoje sledilce na Instagramu, nam pa zagotovila, da se ne moži, ampak jo je očitno tako navdušil eksperiment Poroka na prvi pogled. Ob objavi je namreč dodala, da bo z veseljem vodila komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled.

Špela verjame v ljubezen na prvi pogled, saj jo je že doživela. Želimo ji, da bi nekoč doživela tudi svojo lastno poroko in končno obleka tudi prečudovito obleko, za katero je zapisala, da bi bila njena izbira na veliki dan.

Eksperiment Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri. Komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled pa sledi v četrtek ob 20.45 na Planetu.

