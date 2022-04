Najbolj eksplozivna večerja do zdaj: Hajdi se bo soočila s Kate #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, nas čaka še ena skupna večerja parov, ki bo poskrbela za zelo razburljivo dogajanje. Ker naj bi se Kate dopisovala z Andražem in Anžetom, se bosta z njo soočili njuni ženi Sanela in Hajdi. Povišanih tonov in napetosti ne bo manjkalo.

Dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled so v zadnjem času zaznamovale govorice o tem, da si Kate dopisuje z nekaterimi drugimi moškimi v šovu, ker v zvezi z možem Sandijem, ki so ji ga dodelili strokovnjaki, naj ne bi bila preveč zadovoljna in naj bi si želela zamenjati partnerja.

Da se to zares dogaja, sta priznala Andraž in Anže. Prvi se je po nekaj telefonskih sporočilih s Kate dobil na samem in ji na štiri oči razložil, da tega ne podpira in da nima želje po menjavi partnerice v eksperimentu.

Drugemu pa je iz tega razloga začelo škripati v zakonu. Anžetova žena Hajdi je namreč na njegovem telefonu prebrala Katina sporočila in čeprav je mož zagotavljal, da s Kate nima nič, jo je vse skupaj močno razburilo. Jezilo jo je predvsem to, da naj bi Kate odpisoval za njenim hrbtom.

Sanela in Kate bosta že na nocojšnji večerji parov želeli priti resnici do dna in slišati še Katino plat zgodbe, kar bo vodilo v zelo razgreto soočenje. Nekaj utrinkov prepira si lahko ogledate v zgornjem videu, več pa v nocojšnji oddaji.

