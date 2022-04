Hajdi izgubila živce: Če sem blond, še ne pomeni, da sem "glupa" #video

Anžetu na pikniku ni uspelo zanetiti samo ognja, ampak tudi prepir, saj je Hajdi rekel, da sama sploh ne ve, kaj hoče. Hajdi mu je jezno odgovorila: "Ne vem, kdo se je začel pogovarjati in si dopisovati z drugo žensko." Anže jo je miril, da gre samo za pogovor, Hajdi pa so nato popustile zavore: "Mene hoče jeb*** v glavo. Govori mi, da tega ni naredil in da ni tako mislil. Ne vem, kako bi rekla temu. Manipulacija? To, da se nekdo z drugim igra, pa najbolj sovražim."

Hajdi je poudarila, da jo je najbolj zmotilo to, da se je s svojo dopisovalko strinjal, da se dobita, njej pa tega ni povedal. "On hoče mene vrteti okrog prsta in narediti budalo iz mene. Ali misli, da sem barbika? Če sem blond, še ne pomeni, da sem 'glupa'," je jezno rekla Hajdi.

Anže ji je v znak opravičila prinesel šopek rož, ob tem pa poudaril, da res ni imel slabih namenov: "Sem kreten in budala, ampak imam te rad." Hajdi šopka ni sprejela in mu je rekla, da ga lahko podari udeleženki šova, s katero si je dopisoval. Anže je nato poskusil s šalo in rekel, da bi bila njegova dopisovalka vsaj vesela teh rož.

Hajdi je Anžetu pojasnila, da je bila prav zaradi tega pred časom tako jezna, ko ji ni po pravici povedal, koliko kozarcev je spil, saj je točno vedela, da bo naslednjič lagal o čem drugem. Ženina je opomnila, da mu je stokrat rekla, naj ji stvari raje pove v obraz, kakor da jih počne za njenim hrbtom.

Prepir med zakoncema se je nadaljeval, na koncu pa je Hajdi vstala in šopek, ki ji ga je v opravičilo izročil Anže, vrgla v reko. "Ti nisi normalna," se je držal za glavo Anže, Hajdi pa je rekla, da ni tako neumna, da bi mu oprostila zaradi šopka rož. Več v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.