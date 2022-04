Na poroki je prepoznala eno osebo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri. Nocoj pa lahko prvič spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled ob 20.45 na Planetu.

Tega jo je bilo najbolj strah, da bi pred oltarjem zagledala nekoga, ki ga pozna, nam v intervjuju zaupa novopečena nevesta Danica. Par, ki je v šov Poroka na prvi pogled vstopil ta teden in tako zapolnil zadnje mesto v šovu, je obudil občutke na njuno poroko. Ženina Aleksandra res ni poznala, zato pa je prepoznala nekoga drugega.

Aleksander pravi, da je bil še sproščen, dokler jo je čakal, potem ko je zagledal, ko hodi nevesta proti njemu, pa ga je zadela realnost. Neznanca, ki sta se poročila, sta odšla na medene tedne tako kot preostali pari. Zavezala sta se, da bosta svoj odnos predvsem gradila na spoštovanju. Ker imata oba za sabo že en zakon, ju čaka še veliko skupnih tem, a tudi na medenih tednih ne bo šlo brez ene teme: otrok. Oba sta namreč tudi starša. Kako se bosta odzvala na skupno vselitev in življenje? Ne zamudite nadaljevanja.

Aleksander je 40-letni reiki terapevt in osebni trener. Obožuje naravo, gore in tek. Danica pa je svetovalka in NLP coach, ki pravi, da je navadna ženska, ki je prestala pekel, da bi lahko danes komu pomagala s svojo zgodbo. Le kako se bosta ujela?

Poroka na prvi pogled, od ponedeljka do srede ob 21. uri na Planetu. Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled pa ujamete vsak četrtek ob 20.45. Prvič že nocoj!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.