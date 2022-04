Monja navdušena: Če bi me v tistem trenutku peljal v posteljo ... #video

"Danes sem aktiviral svoj motor in bom Monjo zapeljal po svojih domačih krajih. Bomo videli, ali so naju strokovnjaki res tukaj našli in je to to, kjer se najbolj ujameva," je pred začetkom izleta dejal Janko, vzhičena pa je bila tudi Monja: "Zelo me zanimata ta Jankova plat in način njegove vožnje. Zelo dobro bi bilo, če vozi hitro. To bi mi bilo zelo všeč." Janko je nato priznal, da do tega trenutka svoje strasti do motorjev še ni delil z žensko.

Monja je pozneje povedala, da ji je pri vožnji z motorjem najboljši občutek svobode, ko sedi na njem z vetrom v laseh, izpostavila pa je tudi vpliv adrenalina. "Če bi me v tistem trenutku adrenalina peljal neposredno v posteljo, bi mogoče še kaj bilo. Ampak to ni mogoče," se je pošalila Monja. Tudi Janka je Monja v motoristični opravi povsem navdušila.

Po izletu sta se Monja in Janko pogovarjala in delila svoje vtise. "Res nisem pričakovala, da si tak divjak, ampak to mi je res všeč," je priznala Monja. Janko jo je opozoril, da to še ni vse in da je bila to samo predigra. Monja je nato dejala, da ji je bilo najbolj všeč polaganje ovinkov med vožnjo, Janko pa jo je dopolnil: "Tebe še nisem položil," Monja pa je hitro dodala: "V ovinek si me."

Poroko na prvi pogled si lahko na Planetu ogledate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Nocoj ob 20.45 pa si boste lahko prvič ogledali še komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled.