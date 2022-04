Sanela izvedela, kaj počne Kate: Njeno vedenje se mi zdi hinavsko #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Andraž Saneli razkril, kaj se dogaja med njim in Kate. Pogovor je vzel zelo resno in na pomoč poklical tudi strokovnjakinjo.

Andraž je Saneli priznal, da je že nekaj časa iskal primeren trenutek za ta pogovor. "Skratka, ne vem, ali veš, ampak Kate mi je že kar nekaj časa nazaj začela pisati," je dejal. Saneli je pojasnil, da si je Kate želela, da bi živela skupaj z njim in da bi naredili menjavo. "To se je meni že od začetka zdelo izredno neprimerno in z moje strani nesprejemljivo. To sem ji dal vedeti, pa tega ni razumela."

"To vedenje Kate se mi zdi hinavsko," je bil prvi komentar Sanele na novico. Andraž ji je priznal, da je sprva želel to rešiti sam in je ni hotel obremenjevati s tem. "Zdaj pa upam, da je zadeva zaključena, saj sva se včeraj dobila v kavarni, kjer sem ji dal jasno vedeti, da meni ni do tega."

"Vav, to pa je bilo presenečenje in malo šoka, saj tega nisem pričakovala. Andraž je vse lepo pojasnil in verjamem, da ni vedel, kako se izogniti tej situaciji. Je pa malenkost neprijetno," je povedala Sanela, ki zelo ceni, da se je Andraž, čeprav se trenutno trudita samo za prijateljski odnos, odločil to deliti z njo.

Nad Sanelinim odzivom je bil navdušen tudi Andraž. "Sanelin odziv mi je res všeč in presenetilo me je, da je tako odreagirala na situacijo."

Sanela je razkrila, da je Kate tudi njo že dvakrat spraševala o tem, v kakšnih odnosih sta z Andražem. "Ko bom prvič videla Kate, se bom do nje poskušala obnašati normalno in z nekim spoštovanjem. Bom videla, kam bo šla situacija. Nedvomno pa si želim pogovora tudi z njo." Več v zgornjem videu.

Prvo priložnost za soočenje bo imela že v nocojšnji oddaji, ko se bodo pari srečali na skupni večerji.

