Na zmenku s Tanjo Kocman ni vedno zgovorno #video

Med njimi je tudi stand up komičarka Tanja Kocman, ki se zna pošaliti tudi na svoj račun. Zato smo jo povprašali o njenem ljubezenskem življenju, dobili pa ne toliko ljubezenske, a iskrene odgovore.

Med iskanjem partnerja je preizkusila tudi spletne aplikacije, a uspeha ni bilo. In čeprav jo vsi poznamo kot zgovorno Štajerko, ki ji težko zmanjka besed, se lahko to zgodi. In to prav na zmenkih. Seveda, če ji je fant všeč, to je znak, da gre zmenek v pravo smer. Ali jo medijska prepoznavnost pri tem kaj ovira ali so to le plus točke pri fantih, pa Tanja odgovarja v svojem slogu.

"Jaz mislim, da sem postala deloma medijsko prepoznavna samo zato, da imam lahko to kot izgovor. Joj, mene se pa bojijo (smeh, op. p.)." Obenem pa opozori, da tudi prej, ko je bila le navadno dekle, fantje zaradi nje niso ravno stali v vrsti.

Komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled je na sporedu vsak četrtek ob 21. uri na Planetu. Eksperiment Poroka na prvi pogled pa na Planetu ujamete od ponedeljka do srede ob 21. uri. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.