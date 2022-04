Sandi je bil šokiran, ko je izvedel, da si žena dopisuje z drugimi #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili tretje skupne večerje. Izbruhnil je glasen prepir, saj sta se Hajdi in Sanela soočili s Kate zaradi dopisovanja z njunima možema.

Sanela se je odločila na tretji skupni večerji parov pogovoriti s Kate o nič kaj nedolžnem dopisovanju z njenim možem Andražem. Kasneje se jima je pridružila še Hajdi, ki je s Kate prav tako hotela razčistiti glede dopisovanja z njenim možem Anžetom.

Po zelo glasni izmenjavi mnenj, med katero je bila najglasnejša Hajdi, sta do žensk pristopila še Sandi in Anže. Sanela je Sandija najprej objela, potem pa mu pojasnila, da je to storila zato, ker bo vsak čas izvedel šokantno novico.

Kate je Anžetu nato dejala, naj pove, kako se je začelo njuno komuniciranje. Preden je imel priložnost odgovoriti, se je nanj začela dreti Hajdi.

Anže ji je rekel, da se mu tega ne ljubi početi, Hajdi pa je še bolj izgubila živce: "Kaj se ti ne da? To si naredil sam!" Sanela je Hajdi poskusila malce umiriti, a ji ni uspelo. Hajdi je za tem Sandiju razkrila, kaj se je dogajalo za njegovim hrbtom.

"Tvoje dekle, žena, karkoli že je, je najprej pisala Anžetu ali pa on njej, ne vem. Po tem je uvidela, da ni nič od njega, in začela pisati še Andražu." Vskočila je Sanela in Sandiju povedala, da ji je Andraž to priznal pred dvema dnevoma.

"To je sramota," je bil prvi odziv Sandija. "Sramota, res. Eni smo pošteni in prizemljeni, to pa res…"

Sandija je novica šokirala.

"Občutek sem sicer imel, da se nekaj dogaja, in videl, da je tukaj nekaj narobe, nisem pa želel nič reči. Mislil sem si, da mi bo ženska sama to povedala v obraz. Jaz bom rekel, da jo vsekakor podpiram, ampak vse le na prijateljski bazi. Zaupanja v neko srečno prihodnost s Kate ne vidim, ker če enkrat prevaraš, varaš vedno," je na samem še povedal Sandi. Več v zgornjem videu.

Nocoj pare v eksperimentu čaka ceremonija zaobljub. Ali se bo kateri od parov tokrat poslovil, preverite v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.