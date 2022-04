Nina presenetila: Domen ni moj tip moškega, ki bi me vizualno privlačil, res ne #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta za vroče dogajanje poskrbela Domen in Nina, ki sta bila med igro bilijarda zelo razigrana. Vseeno je za presenečenje poskrbela Nina, ki je priznala, da Domen ni tip moškega, ki bi v vsakdanjem življenju pritegnil njeno pozornost.

Nina in Domen sta bila med igro bilijarda zelo sproščena, k čemur je verjetno pripomogel tudi kakšen kozarček viskija. Med igro sta si nenehno izmenjevala igrive pripombe, se zapeljevala, manjkalo pa ni niti vročih dotikov.

Domen je najprej dejal, da se mu zdi, da je Nina končno ugotovila, da v spolnosti ne potrebuje toliko grobosti, vseeno pa ga še vedno razžira dvom. "Občutek imam, da ji jaz ne bom mogel ustreči. Bojim se, da ji potem, ko bo to postalo rutina, ne bom več dovolj. To je njen življenjski slog in tega si želi, jaz pa ne vem, ali bom lahko ustregel njenim željam."

Par je bil ves čas zelo razigran in vmes je bilo slišati tudi nekaj vročih Nininih pripomb. Prav zato je bila njena poznejša izjava manjše presenečenje, čeprav je potem podrobneje razložila, kaj je s tem mislila. "Domen ni tip moškega, ki bi me vizualno privlačil, res ne. To vemo vsi, tudi on. Za takimi jaz ne gledam, ampak njegova energija me pa privlači. Sploh ko se zafrkavava ali pa ko me udari po riti. Takrat pa ja," je dejala.

Med igro bilijarda sta le s težavo krotila strasti:

Preden se je par odpravil proti domu, je Domen povedal, da je dogajanje ob biljardu služilo kot predigra, medtem ko Nina ni hotela razkriti, kako se bo njun večer končal. "Dama molči," je z nasmeškom na obrazu povedala Nina.

