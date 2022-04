Tega Špela nikoli ne bo naredila #video

Eksperiment Poroka na prvi pogled, ki ga lahko spremljamo od ponedeljka do srede ob 21. uri na Planetu, spremlja tudi komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled. Trije komentatorji vsak četrtek ob 21. uri pokomentirajo zabavno dogajanje čez teden in izrečejo na glas tisto, kar si vsi mislimo pred ekrani.

Med komentatorji oddaje Poroka na drugi pogled je Špela Grošelj, ki vodi in komentira dogajanje v eksperimentu Poroka na prvi pogled. Špela oddajo spremlja že od samega začetka, je pa tudi velika ljubiteljica avstralske različice šova. Če ne bi bila medijska osebnost, bi se upala tudi sama prijaviti v šov. A verjame, da zanjo nekje obstaja sanjski moški. Čeprav je zgovorna, samozavestna ženska, ki dobro ve, kaj hoče tako v življenju kot pri partnerju, pa pri eni stvari ne odstopa.

"Pri meni se ve, ali mi je do nekoga oz. da sem nekomu naklonjena. Nikoli pa nisem tista, ki bi dajala pobudo. Nekomu prva pisala. Tu pa sem zelo 'old school'. Se pravi, da boš začutil, da mi je nekaj do tebe, ampak ne bom jaz tista, ki bo prva pisala in vabila na večerje in ne vem, kaj."

Kako bo Špela komentirala Anžetov prepir s Hajdi in pisanje Kate preostalim ženinom, pa ne zamudite v četrtek ob 21. uri v oddaji Poroka na drugi pogled. Z nami bosta tudi Milan Gačnovič - Gacho in Tanja Kocman.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.