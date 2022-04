Andraž bo Saneli končno razkril, kaj se dogaja za njenim hrbtom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, bo za napeto dogajanje spet poskrbel Andraž, ki se je končno opogumil in se odločil, da bo Saneli razkril, kaj se dogaja za njenim hrbtom.

Andraž se je odločil soočiti s Sanelo in ji povedati, kaj se dogaja med njim in Kate. Da pogovor ne bi preveč slabo vplival na njun že tako ne najboljši odnos, je na pomoč poklical tudi strokovnjakinjo Mileno Pleško. "Vesel sem, da je danes Milena prišla k nama, ker moram Saneli zaupati eno stvar, pa mislim, da bo to veliko lažje, če bo zraven še ona," je priznal Andraž.

Milena je sprva predlagala, da se z vsakim mladoporočencem najprej pogovori na samem, nato pa še z obema skupaj. Pogovor je začela z Andražem, ki je povedal, da se je znašel pred težko dilemo.

"Že kar nekaj časa me 'žuli' ena zadeva, ki jo s Sanelo še nisem mogel deliti, sprva pa nisem niti vedel, kako reagirati na vse skupaj. Kate mi je namreč začela pisati, pri tem pa je šla kar malo predaleč, saj me je začela nadlegovati, bi lahko rekel."

Milena je bila nad tem presenečena, nato pa jo je zanimalo, če si Kate želi več kot prijateljski odnos. Andraž je pritrdil in dodal: "Kate misli, da imava ogromno nekih skupnih stvari, ampak nisva za skupaj." Saneli tega še ni zaupal, strokovnjakinjo pa je zanimalo, kaj je razlog za to.

"Nisem našel tistega pravega trenutka, po drugi strani pa sem to želel rešiti sam, da ta zadeva ne bi vplivala na moj odnos s Sanelo," je svojo težavo razložil Andraž. Priznal je še, da ga situacija s Kate zelo bremeni, vseeno pa ne zna najti načina, kako to povedati Saneli. Več v zgornjem videu.

Kako bo novico sprejela Sanela in kako bo to vplivalo na njuno zvezo, si poglejte v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled.

