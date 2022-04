V šovu Poroka na prvi pogled so tekle solze #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta na skupni ceremoniji zadnja pred strokovnjake sedla Hajdi in Anže, ki sta imela za seboj precej buren teden. Odločitev, ali bo ostal v eksperimentu, je Anže razkril v solzah.

V tem tednu je veliko prahu dvignil prepir med dekleti, ker naj bi si Kate dopisovala z drugimi možmi v eksperimentu. To je bila tudi osrednja tema pogovora, ko sta pred strokovnjake sedla Anže in Hajdi.

"Saj me ni motilo, da si je pisal z njo, samo ne me imeti za 'budalo'. Milijonkrat sem rekla, da ne prenesem laži," je med drugim povedala Hajdi, ki je bila še vedno vidno razburjena zaradi dogajanja v zadnjih dneh. Hajdi je nato povedala, da je Kate po eni strani hvaležna, ker ji je pokazala Anžetov pravi obraz, saj če si je danes pisal z njo, lahko pričakuje, da si bo jutri tudi z njeno najboljšo prijateljico.

Strokovnjak Timotej Strnad je v pogovoru z Anžetom nato izpostavil, da glavna težava ni bila v samem dopisovanju, ampak v tem, da je to skrival pred svojo ženo in s tem omajal njeno zaupanje.

Par je nato razkril še, da njun odnos ni tako poglobljen in da se drug drugemu še nista povsem odprla. "V preteklosti sem bil zelo prizadet, zato potrebujem za to precej več časa. Tako malo sem ji o sebi povedal samo zato, ker se ne želim toliko odpreti in biti spet prizadet," je na robu solz povedal Anže.

Hajdi in Anže

Par je moral na koncu razkriti še, ali sta se odločila ostati ali zapustiti eksperiment. Anže je v solzah povedal, da meni, da si podobno kot Kate tudi sam zasluži še eno priložnost, in je zapisal, da želi ostati.

Hajdi se z njim ni strinjala. "To, da si je pisal s Kate, ni vplivalo na mojo odločitev. Dostikrat mi je že rekel, da nečesa ne bo več naredil, in meni je tega dovolj. Laganja imam preko glave," je razložila Hajdi in razkrila, da se je odločila oditi. Več v zgornjem videoposnetku.

Če se en iz para odloči oditi in drugi napiše, da želi ostati, morata oba v eksperimentu vztrajati vsaj do naslednje ceremonije zaobljub. Hajdi in Anže zato ostajata v šovu vsaj še teden dni.

Tedensko dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled bodo nocoj ob 21. uri pokomentirali tudi komentatorji oddaje Poroka na drugi pogled.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.