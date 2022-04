"Dajem vtis, da sem tečen, a nisem" #video

Ta teden je za Milana Gačanoviča - Gacha, ki je ljubitelj umetnosti, še posebej pomemben, saj poteka teden mode. Tudi o tem je tekla beseda v pogovoru z Manjo Stević, ki ga je gostila v rubriki Življenje v rožnatem.

"Ljudje dejansko mislijo, da sem nepristopen, sem zelo skuliran, zelo 'grounded' persona. Dajem pa neki vtis, verjetno, da sem nedostopen in, po domače rečeno, malo bolj tečen. Ampak ne. Jaz malo grdo gledam včasih, to pa zato, ker me moti svetloba. In to je edini razlog."

Je vizionar, ki pravi, da je v dizajnu včasih umirjen, včasih pa naredi kreacije, ki se marsikomu ne zdijo logične. Je tudi umetnik ličenja in oblikovalec, ki se lahko v svoji dolgoletni karieri pohvali tudi s sodelovanjem z najboljšimi. Delal je za Versaceja, ta pa mu je po končanem delu podaril srajco in mu dejal: "To je zate, ker si dober fant."

Po mami je podedoval žilico za estetiko, saj je bila slikarka. Poleg oblikovanja in dizajna izstopa še na enem področju. Gacho je član petih mednarodnih agencij v vlogi sivolasega modela. V medijih je že več kot 30 let, a njegovim idejam ni videti konca.

