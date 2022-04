Špela razkrila, kateri član skupine Atomik Harmonik se je spremenil najbolj #video

Skupina Atomik Harmonik je na slovensko sceno prvič stopila leta 2004 z udarnim hitom Brizgalna brizga. Med svojim delovanjem so zamenjali kar nekaj članov, tokat pa se na glasbeno sceno vračajo v prvotni zasedbi, ki jo sestavljajo Jani, FraiToni, Špelca in Špela Grošelj, ki jo na Planetu lahko vidite tudi v vlogi voditeljice komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled.

Glasbena skupina je že izdala svojo prvo pesem Baloni in tako uradno odprla sezono nastopov. Špela Grošelj je ob tem dejala: "Če bi mi kdo pred desetimi leti rekel, da se bo to zgodilo, bi prej verjela, da se bo podrl svet, ker se mi je zdelo, da je neko obdobje končano in da je vsak šel po svoji poti. To se je dejansko zgodilo. Leta pozneje pa je padla ideja, da bi obudili nostalgijo, in rekla sem dobro, zakaj pa ne?! Predvsem zato, ker še vedno delam svoje in mi to predstavlja samo še en projekt, s katerim se ukvarjam."

Pevka je nato priznala, da se ji zdi zelo zanimivo, kako so se člani spremenili, predvsem v razmišljanju, dodala pa je: "Ljubezen do zabavanja ljudi in nastopanja na odru pa sta ostala." Špela je nato razkrila, kateri član zasedbe se je spremenil najbolj: "Mislim, da Špelca. Predvsem zato, ker je bila včasih tako sramežljiva, da je postala živčna takoj, ko so ji pred obraz pomolili mikrofon. Zdaj pa te treme nima več. V življenju se ji je zgodilo tudi veliko stvari, zato na določene situacije gleda malce drugače."

Takšno mišljenje ima Špela o karakternih spremembah, o vizualnih pa: "Saj smo se malo postaralil, ampak zdi se mi, da smo kar isti, kot smo bili." Pevka je nato spregovorila še o njihovih načrtih za prihodnost. Pripravljeni imajo namreč že dve novi pesmi, načrtujejo pa tudi, da bo njihovo sodelovanje trajalo še kar nekaj časa. Za konec je Špela dodala sporočilo za oboževalce: "Če še niste videli najnovejšega videospota in slišali pesmi Baloni, jo poiščite na YouTubu. Ocenite, kaj se je v tem času spremenilo in ali je kaj drugače."

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled pa vsak četrtek ob 21.00. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.