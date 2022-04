Franko Bajc: Če se kdo igra z mano, se tudi jaz rad igram z njim #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z zagrizenim slovenskim športnikom in vplivnežem – Frankom Bajcem. Franko je spregovoril o težavah, s katerimi se srečuje na račun medijske izpostavljenosti, in kako se s temi spopada, vsem uporabnikom družbenih omrežij pa pošilja dobronamerni nasvet.

Franka Bajca, zmagovalca Exatlona, smo precej dobro poznali že pred osvojitvijo tega naziva, za kar je nekoliko zaslužen tudi profil na družbenem omrežju Instagram, kjer ima Franko že skoraj 50 tisoč sledilcev. Znani Slovenec pa na svojem profilu na Instagramu objavlja samo poslovne zadeve ali pa fotografije o aktivnem preživljanju časa, izjemno redke so objave na temo njegovega zasebnega življenja. Zase pravi, da se s tem, kaj bo objavil in kdaj, niti ne obremenjuje.

"Instagram poskušam uporabljati tako, da on služi meni, ne jaz njemu," je pojasnil Franko in priznal, da se ga negativni komentarji ne dotaknejo: "Jaz tega nikoli nisem jemal, kakor da mi nekdo želi slabo ali pa da bi se jaz moral zaradi tega slabo počutiti. Moram reči, da sem dobil trdo kožo, ki jo še razvijam. To pa zato, ker se vse, kar sem objavil zadnje čase, malce potencira oziroma doda nekaj, da je bolj zanimivo za branje. Ampak pomembno je, da jaz vem resnico in da sem sam pri sebi pomirjen. Tako da me ne vznemirjajo, kvečjemu sem vesel, da o sebi preberem kaj novega."

Mediji pa ob vsaki njegovi fotografiji z dekletom namigujejo na novo ljubezen. Vsaka taka objava v njegovi družini spodbudi kopico vprašanj o tem, kaj se dogaja. Franko pa je tudi glede tega pokazal trdo kožo: "Mene osebno to ne moti, dokler ne moti tudi dekleta, ki je z menoj na fotografiji. Včasih, ko vem, da lahko pričakujem, da bi se naredilo kaj takšnega, naredimo kakšno fotografijo še bolj zanimivo, v čemer ne vidim nič napačnega. Če se kdo igra z mano, se tudi jaz rad igram z njim."

Nato je Franko dodal: "Vsi smo v šovbiznisu, tako da je prav, da se zraven zabavamo." Novinarka Ana Raščan je nato Bajcu omenila fotografijo z lepo in mlado igralko, nato pa ga povprašala, kako je kaj s tem. Franko se je samo zasmejal in priznal, da so bili skupaj na dogodku, kjer so se zabavali in enkrat fotografirali. "Naslednje jutro pa sem že bral novice, če se morebiti kaj plete med nama ali ne," je še razkril priljubljeni Slovenec, ki si želi, da ju z igralko Vesno Ponorac čaka še kakšno sodelovanje.

Vesna Ponorac šteje 23 pomladi, Franka pa je spoznala v enem od nakupovalnih središč. Nikakor pa ni edina, ki so jo mediji označili za novo izbranko priljubljenega športnika. V njene čevlje je stopila že skoraj vsaka, ki jo je Franko objel ali nagovoril, med drugim tudi Marjanca Polutnik, zmagovalka Exatlona. Kako pa bi na vse to po Frankovem mnenju gledalo njegovo prihodnje dekle?

"Jaz mislim, da če bi imel dekle, bi ona vedela, da jo glede tega nima kaj skrbeti. Sicer bi morala razumeti tudi ta način življenja, ampak jaz mislim, da svoje zasebno življenje držim precej zase," je iskreno pojasnil Franko. Prav v zasebnem življenju pa mu največ pomenijo besede družine in prijateljev, za besede neznancev z interneta pa ne zgublja časa in energije. Franko pa je opozoril tudi na spletne prevare in kraje profilov, ki so v zadnjem času pogoste, vsem uporabnikom družbenih omrežji pa pošilja naslednji nasvet:

"Tako kot vsako stvar lahko to vzameš za pozitivno in slediš ljudem, ki ti nekaj dajo in od katerih se lahko nekaj naučiš ter jih s pozitivnimi komentarji podpiraš. Če pa imaš negativno mnenje, ga poveš. Definitivno jim priporočam, naj si tega ne vzamejo k srcu, ker bodo slabe volje ter potrti. Naj to vzamejo za motivacijo in sledijo svoji poti ne glede na komentarje. Ljudje, ki jih bodo zanimali, jih bodo že našli in prišli do njih. Nima se smisla obremenjevati s komentarji ljudi, ki tudi tebi ne pomenijo nič."

