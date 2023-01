Napričakovan prizor: takole ga je pričakal Franko Bajc #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalca prve sezone najtežje televizijske preizkušnje Exatlon Franka Bajca smo v drugi sezoni spremljali v vlogi komentatorja v oddaji Exatlon: Brez cenzure. Zaradi nepričakovanega zapleta pred snemanjem oddaje se je Franko odločil preseliti v hotel. Izkazalo se je, da je bila to prava odločitev, saj je imel ob sebi tudi odlično družbo.

Priljubljeni Franko Bajc je pred snemanjem ene od oddaj Exatlon: Brez cenzure, v kateri so komentirali dogajanje v šovu Exatlon in jo je vodila Jasna Kuljaj, poskrbel za kar nekaj panike med ustvarjalci oddaje. Na snemanje je namreč prispel s kar triurno zamudo, ki je bila posledica prometne nesreče na primorski avtocesti, priljubljeni Ajdovec pa je zaradi tega obstal v prometnem zamašku.

Da se podobni zapleti v prihodnje ne bi več dogajali, sta s sokomentatorjem in z dobrim prijateljem ter nekdanjim exatlonovcem Denisom Porčičem - Chorchypom v prestolnico prišla že dan pred snemanjem oddaje in se namestila v City Hotel Ljubljana.

Bivala sta v novozgrajenih sobah v 7. nadstropju, kjer so sobe Deluxe s teraso, ki ponujajo zasebno strešno teraso z dih jemajočimi pogledi na staro Ljubljano in pogledom na Ljubljanski grad.

Med drugim sta izkusila tudi udobje Suite nad mestom, ki je njihova največja in najlepša suita. Zaseda vogalno površino najvišjega 7. nadstropja in se ponaša z luksuzno opremljenima dnevno sobo in spalnico ter razkošno kopalnico. Soba s številnimi dodatki ponuja vse razkošje, ki si ga človek zaželi.

Franko in Chorchyp sta bila nad udobjem in gostoljubjem v hotelu več kot navdušena in sta, tako kot je že v navadi, tam tudi marsikaj ušpičila. S svojimi zabavnimi dogodivščinami sta tako nemalokrat nasmejala sledilce na svojih profilih na družbenih omrežjih.

Ena izmed takih se je pripetila med obiskom hotela, ko Denis Porčič - Chorchyp ni mogel skrivati navdušenja nad svojo sobo, zato se je odločil, da bo v njej priredil zabavo. Tja je želel povabiti tudi Franka Bajca, a mu ga v hotelu ni uspelo najti, zato se je, nič hudega sluteč, vrnil v svojo sobo. Tam pa ga je presenetil nepričakovan prizor.

Svojega dobrega prijatelja je namreč zagledal kar v svoji banji, kjer se je sproščeno namakal. Smeha pri tem seveda ni manjkalo. Več v zgornjem videu.

