Franko Bajc: O tej temi nočem govoriti, ker povzroča bolečino mojim staršem

Na Planetu si lahko vsak petek ob 22.00 ogledate oddajo Exatlon: Brez cenzure. V njej Jasna Kuljaj v družbi Denisa Porčiča – Chorchypa in Franka Bajca komentira dogajanje zadnjega tedna v oddaji Exatlon. V zadnji oddaji se jim je pridružila iz Exatlona nedavno izpadla Pika Miškulin, s katero so se voditelji med drugim pogovarjali tudi o izobrazbi. Vsak je delil svoje izkušnje, tako pa so ugotovili, da na tem področju niso najbolj močni.

V oddaji Exatlon brez cenzure je nazadnje gostovala nekdanja exatlonovka Pika Miškulin. V začetku pogovora je voditeljem zaupala, da je zaradi sodelovanja v Exatlonu za eno leto obesila fakultetno izobraževanje na klin. "Tudi jaz se moram malce spočiti. Lansko leto zame na faksu ni bilo najlažje, ker je fakulteta za šport kar naporna. Vzame ti veliko časa, česar nisem pričakovala, zato sem se odločila, da bom letos pavzirala."

Voditeljico Jasno Kuljaj je nato zanimalo, kaj bo počela v tem letu, Pika pa je razkrila: "Rada bi začela delati, ker sem licenco za osebnega trenerja opravila že pred letom, pa tega še nisem imela priložnosti kaj preveč izkoristiti. Potem pa bom videla. Posvetiti se želim tudi psičku, ker ga moram še veliko naučiti."

Jasna je nato opozorila na modrost, ki jo je v oddaji Exatlon delil Igor Mikič – Mišica, ko je povedal, da tisti, ki ne hodi v šolo, vozi samokolnico. Ob tem je tudi Piko opomnila, naj še malo razmisli o svoji odločitvi, priložnost pa je izkoristila tudi za to, da je za mnenje in izkušnje s tega področja vprašala svoja sovoditelja.

Franko je razkril, da Pikino odločitev povsem razume, saj je bil tudi on pred leti v podobnem položaju. Jasno je zanimalo, kaj natanko to pomeni, Franko pa se je branil: "To je bolečina mojih staršev, ne bi rad odpiral teh ran, zato besedo predajam kolegu Chorchypu."

Denis je nato razkril, da je sicer hodil v šolo, ampak tudi on vozi "karjolo". Pojasnil je: "Jaz sem se vsega naučil, ko sem bil zelo mlad. Sicer sem naredil trgovsko šolo, ki pa mi danes ne pride nič prav. Zdaj se izobražujem tako, da se učim od ljudi, tudi otrok. Od vsakega se lahko nekaj naučiš, če si le odprt za to."

Za konec je o svoji izobrazbi spregovorila še Jasna Kuljaj, da je razkrila, da ima dokončano 7. stopnjo, a je poudarila, da ji diploma pride prav le kot podloga za polzenje miške. Po tem razkritju je prišla do sklepa, da na področju izobrazbe niso najbolj močni.

