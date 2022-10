Tekmovalec končno dočakal nekaj nežnosti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Exatlonu, ki ga na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 20. uri, je na prvi tekmi za obstoj zablestel tekmovalec Jadrana Luka Burja, ki je zabeležil kar tri zmage in nobenega poraza. Zaradi posebnega dosežka, si je prislužil posebno nagrado.

"Ali se spomnite, kaj smo se na tekmi pogovarjali," je Marko vprašal dekleta in namignil, da mu je bila za izjemen nastop na tekmi za obstoj in velik prispevek k zmagi, ki je dekleta iz modre za vsaj en dan obvarovala pred izločitvenimi boji, s strani deklet obljubljena masaža.

V ekipi so se odločili, da bo v vlogi maserke tokrat Katrin, ker na prej omenjeni tekmi ni osvojila niti točke. "Najbolj sem se bala komentarjev med masažo, ampak so bili danes kar v redu, tako da sem preživela tudi to," je z nasmeškom povedala Keti.

Nad njenimi veščinami so bili navdušeni vsi, še posebej Burja. "Glede na to, da nima licence za masažo je zelo dobro masirala, je tudi zelo prijalo, tako da upam, da bo to še kdaj." Več v zgornjem videu.

Podoben dosežek kot Burji je na drugi tekmi za obstoj uspel Karolini, ki je zabeležila tri zmage, ob tem pa je prejela še zapestnico za najhitrejšo na poligonu. Vseeno tega dosežka ni mogla bučno proslaviti, saj je Jadran tekmo izgubil in v izločitvene boje bosta morala tudi modri Katrin in Andreja.

Ali bo Karolina tako kot Burja vseeno deležna masaže za tri osvojene točke, bomo videli v nocojšnji oddaji.

