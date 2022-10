Tako so exatlonovci dan preživeli na plaži #video

V oddaji Exatlon, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, so se tekmovalci modre in rdeče ekipe na poligonu Crossfit pomerili na tekmi za motivacijo. Uspešnejši so bili triglavani, ki so si prislužili uživanje na idilični karibski plaži.

Ekipa Triglav v nov teden ni vstopila najbolje. Prvič v osmih tednih so namreč doživeli poraz na tekmi za vilo. Selitev v barako je bila zato zanje velik šok. Čeprav so se sprva tolažili, da razmere sploh niso tako slabe, pa so jim skromni pogoji za bivanje do živega prišli že naslednji dan. Zato zmage na tekmi za motivacijo niso prav nič prešerno proslavljali.

A zmaga na tekmi za motivacijo jim je prišla še kako prav, saj so lahko za nekaj ur pobegnili na idilične karibske plaže in se zabavali ob različnih vodnih aktivnostih ter se razvajali ob dobri hrani in pijači. Kako je bil videti njihov dan na plaži, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Nocoj v Exatlonu

To je znova tisti dan tednu, ko so na preizkusu živci tekmovalcev. Dan, ko se bodo z nasprotniki pomerili na prvi tekmi za obstoj. Tekma bo potekala na poligonu NEO, za obstanek v šovu pa bodo v tem tednu trepetala dekleta. Da bo tekma še bolj zanimiva, se bodo tekmovalci tudi tokrat pomerili za zapestnici, ki ju bosta prejela najhitrejši in najhitrejša.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.