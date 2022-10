Jadran po osmih poskusih končno prišel v vilo! #video

V osmo gre rado, bi lahko rekli tekmovalci ekipe Jadran, ki so na tekmi za vilo končno uspeli ugnati rdečo ekipo Jadran in si priborili bivanje v razkošnem domovanju. Za dodatno motivacijo so si lahko ogledali še videosporočila svojih najbližjih.

Tokratna tekma za vilo je potekala na poligonu Tobogan. Vsi ga dobro pomnimo po tem, da smo tam nedavno slikovito zmagali nad reprezentanco Mehike.

Na ceremoniji so tekmovalci izvedeli, da tudi tokrat ne bodo tekmovali le za vilo. Dodatna nagrada za zmagovalce bo tudi ogled videosporočil, ki so jim jih poslali bližnji.

Prvi trije dvoboji so minili v običajnem ritmu. Prva zmaga rdečim, druga modrim, pa naslednja spet rdečim. Je mar to bilo udobje vile ali pa morda obljuba posebne nagrade? Pri modrih se je nenadoma nekaj premaknilo. V nadaljevanju so dosegli so kar štiri točke zapored in povedli s 5:2.

A tudi pri Triglavu se niso dali kar tako. Dosegli so tri zmage, nasprotniki pa le eno in se znova vrnili v igro pri rezultatu 6:5 za Jadran. A modri so v daljavi že videli svoje novo bivališče. Vsak od njih je dal od sebe zadnje moči in dosegli so še tri zmage, rdeči pa eno samo. Rezultat: 9:6 za Jadran.

Zadnji dvoboj sta tekla Ambro za modre in Mare za rdeče. Ambro je odgovorno vzel zaupano nalogo in hitro prevrnil vse toteme v ustrezne košare. Pa smo si lahko spet enkrat znova ogledali njegov zmagoslavni ples.

Slavje pri Jadrancih je bilo oglušujoče. Po sedmih tednih špartanske askeze, so prvič spoznali vilo Exatlon od znotraj, za piko na i pa videli in slišali svoje bližnje. Kako je bilo, ko so prvič vstopili v svoje novo domovanje, si lahko pogledate v zgornjem videu.

