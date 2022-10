Jadran se je poslovil od še enega tekmovalca #video

V ekipi Triglav je bilo jutro slovesno. Angel je imel rojstni dan in Igor mu je polepšal dan s torto ter videosporočilom domačih. A časa za praznovanje ni bilo veliko. Slavljenca Angela je čakal naporen dan. Po tekmi za medaljo je namreč moral v interni izločitveni dvoboj svoje ekipe.

Tekma za medaljo je potekala na povsem novem poligonu Woop Dive. V moški finale sta se prebila Mare in Burja, pri dekletih pa Klara in Lina. Mare je bil tisti, ki bi mu medalja prišla še posebej prav, saj je popoldne nastopil v izločitvenem dvoboju. In res je premagal Burjo in osvojil dragoceno trofejo. Pri dekletih je slavila Lina, ki si je tako nadela že četrto medaljo.

Karavana Exatlon se je nato preselila na poligon Vražja kupola, na katerem sta bila na sporedu interna izločitvena dvoboja. Angel proti Maretu pri Triglavu in Ambro proti Alešu pri Jadranu. Pri rdečih je s 3:1 zmagal Mare, pri modrih pa z enakim rezultatom Ambro.

Izločitveni dvoboj

V končni izločitveni dvoboj sta morala Aleš in Angel. Prvi dvoboj je dobil Aleš, a je Angel potem takoj izenačil. Enako je bilo pri tretjem in četrtem dvoboju.

Angel je nato povedel s 3:2 in oba tekmovalca, izžeta od vročine in nastopov, sta vedela, da je razplet blizu. Zmagal je Angel in si podaril lepo darilo za rojstni dan. Še zadnjič je z obročki palice podrl hitreje od Aleša in si prislužil nadaljevanje tekmovanja.

Pri Jadranu niso mogli verjeti svojim očem. Aleš odhaja domov. Izgubili so vzdržljivega tekmovalca, velikega motivatorja in ne nazadnje kuharja, ki je skrbel za njihove želodce. Kako je bilo videti njegovo slovo, si lahko pogledate v zgornjem videu.

