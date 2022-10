Rdeči z izjavo o utrujenosti močno razjezili modre #video

Prve zmage na poligonu Zlata mrzlica so sprva padale izenačeno, točka enim, točka drugim, a le do do izenačenja pri 2:2. Kot že nekajkrat so v nadaljevanju bolje nastopali člani Triglava. Tri zaporedne zmage so jih popeljale v vodstvo s 5:2. Rdeči vodstva niso slavili dolgo, dobili so oster odziv Jadrancev. Sledile so tri zaporedne zmage zanje in dobili smo izenačenje s 5:5.

A bojna sreča se je nato spet nasmehnila rdeči strani. Nanizali so kar štiri točke po vrsti in bili na pragu zmage z 9:5. Nato pa novo prebujenje pri modrih. Dve osvojeni točki in rezultat 9:7 jih je znova popeljal do možnosti za končno zmago, ampak Triglavani niso ničesar prepustili naključju. V dvoboj so poslali svoje najzanesljivejše orožje, Tea, in zmagali. Še več, tudi podeljeni zapestnici sta bili obe rdeči. Dobila sta ju Klara in Tim.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Ekipi bosta tako igrali notranje izločitvene dvoboje. Ob že znanem Angelu pri rdečih je Jure razglasil še statistično najslabšega pri modrih, Ambra. Oba statistično najmočnejša sta jima nato postavila nasprotnika. Pri Triglavu je Teo izbral Mareta, pri Jadranu pa je Neža določila Aleša, saj verjame, da se bo vrnil nazaj.

Obe ekipi sta nato v vili oziroma baraki razpravljali o morebitnih razpletih izločitvenih dvobojev, pri modrih pa so se spomnili tudi na izjavo Jan Klobase, ki je Juretu Koširju povedal, da so tekmovalci že pošteno utrujeni. Jadranci so bili ob teh besedah kar nekoliko šokirani in Triglavanom očitali, da se sploh ne zavedajo, v kakšnem udobju živijo, in da so razvajeni. Več v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču – Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.