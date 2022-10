Neverjetno tekmo je odločil šele dodatni dvoboj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Exatlon, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri na Planetu, smo spremljali izjemno razburljivo prvo tekmo za obstoj v tem tednu. Kljub načetim odnosom v ekipi je Jadran pokazal zobe in slavil po odločilni štafetni tekmi.

Tekmovalce je tokrat v Peklu čakala prva tekma za obstoj. V tem tednu so za izločitveni dvoboj na vrsti fantje. Čeprav so se pri Jadranu težko sprijaznili s še enim tednom bivanja v baraki, so Juretu na ceremoniji zagotovili, da gredo na tekmo za obstoj prenovljeni. Jure jih je spomnil, da v Peklu doslej še niso izgubili.

Triglavani so hitro pobegnili na vodstvo s 4:1. Modri, tako se je zdelo, še vedno niso zlezli iz krize. Potem se je sredi tekme vse postavilo na glavo. Medtem ko so rdeči dosegli eno samo točko, so modri nanizali štiri in izenačili na 5:5.

Od tu dalje smo gledali dva povsem enakopravna nasprotnika. Točka vodstva za ene, takoj zatem izenačenje drugih. Ekipa Jadran je vmes dvakrat vodila, nazadnje z 8:7. A rdeči so dosegli dve zaporedni zmagi in povedli z 9:8. Le še točka jim ji manjkala do novega poraza že tako potolčenih Jadrancev.

Pa se vendarle ni zgodilo. Padla je še ena modra zmaga in dobili smo izenačenje 9:9. S tem pa štafetni zaključek že tako napete tekme. Za modre sta nastopila Neža in Burja, pri rdečih pa Tim in Lina. Četverica je v želji po zmagi uprizorila pravi izbruh športne energije, zmaga je šla v roke modre ekipe.

Pekel je tako zares postal kraj nesrečnega imena za ekipo Triglav. Toliko bolj, ker sta si tudi zapestnici priborila člana Jadrana, Karolina in Burja.

Ta teden bo torej vsaj eden od izločitvenih dvobojev obarvan rdeče. Angel, kot statistično najšibkejši pri njih, je prvi, ki se bo moral boriti za nadaljevanje svoje kariere v Exatlonu.

