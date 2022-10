Na začetku se jih bala, zdaj so "prijatelji" #video

Pika je bila namreč tudi tista, ki je skrbela za psičko Jadranko, ki so jo člani Jadrana našli, ko je po Dominikanski republiki začel pustošit orkan Fiona.

Za Jadranko zdaj skrbi Ambro

Psička, ki je prirasla k srcu tako Piki kot gledalcem, je ostala tam, čeprav bi jo Pika z veseljem vzela domov v Slovenijo. Pika pravi, da zdaj za psičko najverjetneje skrbi Ambro. Ker pa se okoli barake smuka kar nekaj zapuščenih psov, nam je že pretekli teden Exatlonovec Ris, prav tako ljubitelj Jadranke, zaupal, da so imeli tudi leglo mladičev.

Pred vstopom v Exatlon se jih je bala

Psi pa niso bile edine živali v eksotičnem Exatlonu. Posebej v baraki, ki je sredi gozda, so stalni gostje tudi insekti. In prav njih se je Pika najbolj bala še pred vstopom v tekmovanje. Del življenja v Exatlonu so tudi tarantele, na katere se je Pika že skorajda navadila. Pravi, da niso bile "samo tarantee, bile so tudi mami tarantele in dojenčki tarantelice".

Pika ni zamudila niti včerajšnje tekme z Mehiko, v kateri je slavil Exatlon Slovenija. Vi pa ne zamudite nocojšnje tekme za vilo ob 20.uri. Taiji in Suzana pa bosta z vami, tudi jutri ob 8.uri v oddaji Jutro na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.