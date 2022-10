Jure Godler gre na nož #video

Pred dnevi je izšla že njegova peta knjiga, tretja v seriji napetih in smeha polnih pustolovščin nerodnih tajnih agentov Filipa Novaka in Spencerja S. Spencerja – "'Doktor Nobody".

Jure Godler, Suzana Kozel, Taiji Tokuhisa

V jutranji oddaji je voditeljema priznal, da ni jutranji tip človeka, da ga po navadi zbudi telefon z vprašanjem na drugi strani: "Pa kje si ti?" Pravi, da bi to rad spremenil, saj bi to vplivalo tudi na njegov ritem pisanja. Opaža, da je njegov slog postal vse bolj "na nož". Tudi v serijah ga najbolj pritegne, kadar gre za je mešanico drame, komedije in akcije ter ko človeka gane. To mešanico se trudi preliti tudi v svoje romane.

"Roman Doktor Nobody mi je od vseh treh vzel največ časa in mi povzročal največ preglavic. Doktor Nobody je moj najbolj ambiciozen roman doslej in potrebnih je bilo ogromno raziskav," pravi Jure.

S serijo, ki jo je predlani odprl "Casino Banale", lani pa nadaljeval 'Vohun, ki me je okužil', je Jure Godler naš knjižni prostor obogatil z avtorskimi zgodbami, v katerih se odličen avtohtoni slovenski humor, satira in absurd mešajo z napeto akcijo, avanturo in aktualnimi domačimi in svetovnimi družbenimi temami. Godlerjeve knjige so to, kar so na malih in velikih zaslonih Austin – s to prednostjo, da ni le imitator parodij na Jamesa Bonda, ampak ustvarjalec izvirnih zgodb, polnih lokalnih šal, referenc in malih okraskov, ki delajo njegove knjige unikatne. "Doktor Nobody" sledi tej preverjeni formuli, kot je napovedal že lani, pa bo njegova "špijonska trilogija" obsegala vsaj štiri, če ne še kakšno knjigo več. Če bodo le junaki preživeli.

Jutro na Planetu od ponedeljka do petka ob 8. uri. Jureta pa ne zamudite v njegovi satirični oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 21.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.