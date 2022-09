Ob Juretu Godlerju se maskerka počuti, kot da je odkrila Tutankamona

Petkovi večeri bodo znova še bolj zabavni v družbi satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem . Na Planetu pa bo že 16. sezona! "Ekipa že vztrajno pripravlja prvo epizodo sezone. Zanimivo, kako so učinkoviti, ko jih človek za nekaj dni zaklene v pisarno in jim nudi le deževnico in sirovo skorjo," pravi hudomušni voditelj ...

V petek, 9. septembra, se na Planet že s 16. sezono vrača satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem. Oddaja, ki nikoli ne izgubi svoje kritične note, je na sporedu neprekinjeno že 7 let in prav toliko je starejši (in modrejši?) voditelj, ki se v svojem značilnem slogu pošali, da "se med vodenjem oddaje sam pri sebi pogosto vpraša, ali bodo gledalci in gledalke opazili, da je njegova koža izgubila volumen in predvsem gostoto".

Foto: Blaž Vatovec

"Voditelj res ni odporen na vremenske vplive. Na njegovi koži so se začele pojavljati linije, gube," pravi Jure, a dodaja: "K sreči imamo na Planetu odličen oddelek maske, kjer poskrbijo, da se pred kamero znajdem rekonstruiran. Vsak teden znova se maskerki počutita kot Howard Carter, ko je odkril Tutankamona. Kar pa se tiče modrosti, se bolj nagibam k 'bolj star bolj nor'. Si pa želim modrosti, ker sem prepričan, da mi bo v tem pobesnelem svetu pomagala pri vsakdanjem življenju."

Oddaja vseskozi ostaja zvesta satiričnemu pregledu tedenskega dogajanja na političnem in družbenem prizorišču ter poskrbi tako za smeh kot tudi za kakšen razmislek in pomislek. Z novo sezono prihaja tudi osvežitev v ekipi.

"V novi sezoni se nam bo pridružil Matevž Baloh, ki je v prejšnji sezoni že sodeloval z nami in se izkazal. Del novosti bo vsekakor kakšen njegov lik. Kakšnih korenitih sprememb z ekipo ne pripravljamo, saj v super volilnem letu skoraj ni prostora za kaj drugega. No, morda ponudimo kakšno dopisniško sodelovanje predsedniku v odhajanju," pravi voditelj in hudomušno dodaja: "Ekipa že vztrajno pripravlja prvo epizodo sezone. Zanimivo, kako so učinkoviti, ko jih človek za nekaj dni zaklene v pisarno in jim nudi le deževnico in sirovo skorjo."

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je bila v sedmih letih predvajanja tudi večkrat nagrajena, pohvali se lahko tako z viktorjem kot z dvema nagradama žaromet za najbolj nabrušen TV-jezik ter za najboljšega voditelja TV-oddaje.

Satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem se s 16. sezono na Planet vrača že v petek, 9. septembra, zvečer.

