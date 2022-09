Exatlonovka razkrila svojo diagnozo in priznala, da je bila zanjo hud udarec #video

V oddaji Exatlon, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, smo v prvi epizodi lahko pobliže spoznali tekmovalce nove sezone. Med njimi je tudi Andreja Košir, ki je razkrila, da so ji pred tremi leti postavili diagnozo avtoimunske bolezni, za katero še ni zdravila.

Mojstrica borilnih veščin, ki je po poklicu frizerka, je povedala, da gre za multiplo sklerozo, avtoimunsko bolezen, ki prizadene osrednje živčevje.

"Pred tremi leti so mi postavili diagnozo multipla skleroza in to je bil kar krut udarec realnosti. Z dihanjem, pravilnim dihanjem, poskušam obdržati nadzor in ravnovesje. Menim, da ne moremo globoko dihati in hkrati skrbeti. Zato spremenim način dihanja, ker je vsako čustvo povezano z dihom. Če spremenim dih, spremenim ritem in lahko spremenim čustvo. Od strahu, bolečine, žalosti itd.," nam je zaupala povedala Andreja in dodala, da ne pusti, da bi jo diagnoza v življenju definirala.

Da je 40-letnica fizično in psihično izjemno dobro pripravljena, je dokazala tudi na prvem poligonu, imenovanem Apokalipsa, kjer je svoji ekipi Jadran priborila točko v obeh svojih nastopih. Toda to kljub vsemu ni bilo dovolj za zmago modrih, ki so v tekmi za vilo izgubili z rezultatom 10:7 in bodo teden morali preživeti v skromnih razmerah v baraki.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

