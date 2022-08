V modri ekipi od nogometašev do misic #video

Od razkritja rdeče ekipe v letošnji drugi sezoni Exatlona smo vsi nestrpno čakali na novico o tem, kdo bo njen nasprotnik. Tudi letos je modra ekipa raznolika, od članice, ki je bila že 13-krat okronana za mis, nogometašev, ljubiteljev borilnih veščin do oboževalcev fitnesa. Spoznali smo jih tudi v informativni oddaji Planet 18.

Za modre in rdeče bomo lahko navijali od ponedeljka, 5. septembra naprej, na Planetu. Od ponedeljka do petka bomo spremljali boje za obstoj in tudi izločitvene boje, nato pa bo ob ponedeljkih na programu še komentatorska oddaja Exatlon. Vse dogajanje v najtežji televizijski preizkušnji bodo pokomentirali voditeljica Jasna Kuljaj in nekdanja Exatlonovca Franko Bajc in Denis Porčič - Chorchyp.

Informativna oddaja Planet 18 je na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu. Drugo sezono Exatlona pa bomo spremljali od 5. septembra naprej.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.