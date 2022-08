"Vsi mislijo, da ljubim adrenalin, v resnici pa me je strah višine in globoke vode"

Exatlon se na Planet vrača že 5. septembra in nova sezona prinaša veliko novosti. V vlogi voditelja bomo spremljali Jureta Koširja, terenski poročevalec bo Igor Mikič, novi pa bodo tudi poligoni in tekmovalci. V rdeči ekipi se bo za glavno nagrado 50 tisoč evrov potegovala tudi Teja Kralj, ki ima izkušnje že iz dveh resničnostnih šovov.

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Zase lahko rečem, da sem ustvarjena za takšne preizkušnje, morda zato, ker uživam v novih, predvsem pa povsem drugačnih stvareh. Ne maram monotonosti oziroma enoličnega življenja in skok v Exatlon bo preizkušnja, ki ti vsekakor spremeni življenje in jo je vredno doživeti. Nima vsak te možnosti. Rada se tudi pomerim z drugimi, ne glede na starost. To mi nikoli ni predstavljalo težav. Očitno imam v sebi to nemirno žilico (smeh, op. p.).

Foto: Blaž Vatovec

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

Najbolj me navdušujejo poligoni, čeprav je bilo grozno videti poškodbe, ki so jih staknili tekmovalci. Navijala sem za Franka, saj sva bila skupaj že v Survivorju. Tam sva bila sicer nasprotnika, a vse to je le igra. Bil je moj favorit v Survivorju in moj favorit je bil tudi v Exatlonu. Je preprosto odličen tekmovalec, predvsem pa mi je bila vedno všeč njegova poštenost.

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalka Exatlona?

Zmagovalec je lahko vsak, saj lahko morebitne favorite le kanček nesreče spodnese in že grejo domov. Zase menim, da lahko postanem zmagovalka predvsem zaradi izkušenj. Leta ne prinesejo le slabih stvari, temveč te okrepijo tako na psihičnem področju, ki je prav tako zelo pomembno, kot tudi na fizičnem. Morda se bom stvari lotevala drugače kot preostali in bo ravno to moja prednost.

Foto: Instagram

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Večina denarja bi šla v širitev trgovine s smučarsko tekaško opremo in promocijo mojega programa Od hoje do teka za dekleta in fante, ki se bojijo začeti teči, del pa bi porabila za naslednje družinsko potovanje.

Kako se pripravljate na Exatlon?

Fizično se ne pripravljam nič bolj, kot se fizično pripravljam sicer. Redno tečem ali kolesarim, zdaj le malo več mečemo žogo, saj je to moja slabost. Tako mož kot tudi otroka so z žogo izredno spretni, sama pa, kot bi imela dve levi roki (smeh, op. p.). Nekoliko več časa zato posvečam umirjanju pred meti in osredotočanju na metanje. To je v boju za zmago oziroma točke odločilnega pomena. Brez panike, brez stresa. Umirjeno.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Kot otrok sem se ukvarjala z atletiko, kasneje pa se preusmerila v karate. Največji dosežek sta bila naslov članske državne prvakinje v katah, ki sem ga osvojila kot mladinka, in seveda nastop na evropskem prvenstvu. Kasneje sem se največ ukvarjala s tekom, cestnim kolesarjenjem in tekom na smučeh, največji dosežki, ki sem jih dosegla kot rekreativka, pa so: večkratna zmagovalka Triatlona jeklenih in ljubljanski polmaraton, pretečen v času ene ure, 30 minut in 36 sekund.

Foto: Instagram

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Verjetno sem najbolj ponosna na svoje potovanje, ko sem imela komaj 20 let. Za dva meseca sem se odpravila v Avstralijo, a samostojno potovanje končala šele po letu dni. Tri mesece sem preživela v Avstraliji in tam opravljala priložnostna dela, kot sta čiščenje hostlov in delo na plantažah bombaža, tri mesece sem kolesarila po Novi Zelandiji, se nato vrnila na popotovanje po Avstraliji ter vse skupaj zaokrožila s trimesečnim popotovanjem po Tajski, Kambodži, Vietnamu, Kitajski in Laosu. Vem, da tega ne zmore vsak, zato sem na to še kako ponosna.

Ste samski ali v zvezi?

Že deset let sem poročena z Domnom, s katerim imava dva otroka, dvojčka Pio in Nika. Stara sta devet let. Zdaj kar vidim, kako se bodo od vseh, ki ne sprejemajo dejstva, da žene ne bo doma in ne bo kuhala, prala, likala, pospravljala itd., usule kritike (smeh, op. p.). To je v Sloveniji mnogim hobi (smeh, op. p.). Po drugi strani se bodo usule kritike, kako lahko zapustim dva otroka za toliko časa. Sama sem res malce drugačna in vem, da bom šla iz tega razloga mnogim v nos, a se s tem ne obremenjujem.

Otrokoma posvečam izredno veliko časa, z njima se vedno prebujam, z njima hodim spat, jima berem, z njima se rekreiram, potujem ... A pri meni je vedno veljalo, da bom žena lahko le, če ne bom privezana, in mati le, če to ne bo pomenilo, da zaradi tega ne smem nič več storiti sama. Več let sem živela v Ameriki in smešno je, da sem za Američane zelo konservativna, za Slovenijo pa zelo čudna. A sem se že navadila, da me ljudje ali popolnoma sprejemajo takšno, kot sem, ali pa jih moj način življenja moti (smeh, op. p.).

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Pozimi najraje tečem na smučeh z družino, poleti pa tečem in kolesarim. Ali z otrokoma ali le z možem.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Triinpetdeset dni sem spala zunaj na dežju na bambusovih palicah, 43 dni sem spala v pesku na plaži, obkrožale so nas kače, pikali različni insekti in obkrožale divje živali. Tega se torej ne bojim. Najbolj se bojim poškodb. Raznovrstnih. Ureznine oziroma različne odprte rane se v takšnih pogojih zelo težko celijo. Po drugi strani pa zaradi večjih poškodb lahko takoj končaš tekmovanje.

Kako ponavadi rešujete nesoglasja?

Kadar moraš dolgo časa na enem mestu zdržati z ljudmi, s katerimi se sicer ne bi družil oz. niti pogovarjal, se je treba kar brzdati. Doma se ponavadi odmaknem od ljudi, ki mi niso všeč. Tu se bom seveda poskusila distancirati, kolikor je mogoče, oziroma delovati tako, da jih ne bom motila in me bodo pustili pri miru.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Domotožja nimam. Zagotovo bom neprestano mislila na svoja otroka, moža in družino, a to ne pomeni, da jih bom pogrešala. Ne vem, ali se lahko še bolj grdo sliši, a tako si moram stvari postaviti v glavi. Če jih bom pogrešala, lahko iz tega delam dramo, jokam in slabo vplivam na svojo motivacijo. Če nanje zgolj neprestano mislim, jih omenjam, o njih neprestano govorim ipd., me to motivira in polni z energijo. To je moja terapija, da se ne mučim, temveč polnim.

Foto: Instagram

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

Verjetno je to moj najljubši del tega šova poleg samega tekmovanja. Ne maram računalnikov, telefonov, televizije ... A vse to moram uporabljati zaradi svojega dela. Brez tega podjetja žal ne morem imeti. Tudi objave na družabnih omrežjih so nujne in to opravljam z muko. Najbolj srečna bi bila, če bi se v življenju pojavil nekdo, ki bi rekel: "V tebi in tvojem poslu vidim velik potencial. Lahko bi naredili to, to, to, to ... Dogovoriva se tako, da jaz tebi urejam družbena omrežja, morda spletno stran ... Dogovoriva se o plačilu na podlagi uspeha/prodaje." On bi delal tisto, kar mu ustreza in v čemer je dober, jaz pa bi delala tisto, kar ustreza meni in v čemer sem dobra.

Ali radi potujete? Ste kdaj živeli v tujini?

V življenju sem že veliko prepotovala, saj potovanja naravnost obožujem. Tri mesece sem živela na Švedskem in štiri leta v Ameriki. Na Švedskem sem delala prakso, v Ameriki pa najprej v smučarskem središču Deer Valley, nato pa v New Jerseyju naredila magisterij in čuvala otroke.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Trmasta, vztrajna, zaletava.

Kaj je tisto, kar bi gledalce o vas utegnilo presenetiti?

Vsi mislijo, da ljubim adrenalin. Kje pa! Strah me je višine in globoke vode (smeh, op. p.).

Koga od lanskih tekmovalcev bi izzvali na poligonu?

Mislim, da bo to edino vprašanje brez odgovora. Ali pač. Marjanco (smeh, op. p.)?

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

