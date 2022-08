Na poligonih bi izzval kar svoje dekle, nekdanjo exatlonovko

Že 5. septembra se na Planet vrača najtežja televizijska športna preizkušnja Exatlon, ki prinaša nove poligone, novega voditelja in novega terenskega poročevalca. Med tekmovalci bo tudi 30-letni Teo Čeh, ki je med drugim član priljubljene akrobatske skupine Dunking Devils. Za kakšen dragocen nasvet bo pred začetkom tekem na spektakularnih poligonih lahko povprašal svoje dekle in nekdanjo exatlonovko Pino Umek.

Zakaj ste se odločili preizkusiti v Exatlonu?

Rad se preizkušam v novih stvareh in hodim iz cone udobja. Sam prihajam iz skupinskih športov in zdi se mi, da bo v Exatlonu izziv zame ta individualni del.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona? Kdo je bil vaš favorit oziroma najljubši tekmovalec in zakaj?

Navdušila me je raznolikost poligonov in zaključkov, res ni bilo monotono. Moja najljubša tekmovalka in favoritinja obenem je bila Pina Umek, pri tekmovalcih pa Chorchyp. S svojim pogledom na svet in vodenjem ekipe me je res navdušil.

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalec Exatlona?

Zdi se mi, da imam v sebi ravno pravo mešanico poguma in norosti.

Kako se pripravljate na Exatlon?

Ne morem reči, da se kaj posebej pripravljam na Exatlon, še naprej bom treniral kot prej, mogoče bom malo povadil metanje, ampak tega ne govorite naokoli (smeh, op. p.).

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Pretežko vprašanje. Vam odgovorim, ko jo dobim (smeh, op. p.).

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Kot majhen sem osem let treniral odbojko, zatem pa nekaj časa dirkal z motorji. Zdaj sem že pet let član skupine Dunking Devils. Leta 2018 smo postali svetovni prvaki v akrobatskem zabijanju, vrhunec kariere pri skupini Dunking Devils pa sem doživel letos, ko smo nastopili med polčasom NBA-tekme ekipe Dallas Mavericks.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Ponosen sem na to, kdo in kaj sem. Osebno je za zdaj to največji dosežek.

Kakšne so vaše izkušnje z mediji?

Nastopil sem kot statist v nekaj slovenskih serijah in v reklamah kot kaskader. Tistemu, ki me najde v kakšni reklami ali seriji, plačam pijačo (smeh, op. p.).

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Moj prosti čas je zelo razgiban in skoraj vedno športno obarvan. Ponavadi je to kakšno "wakeboardanje", planinarjenje, plezanje, skakanje v vodo ...

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Ne ravno, da se bojim, sem pa malo na trnih. Res me zanima, kako vse skupaj poteka in je videti v živo.

Kako ponavadi rešujete nesoglasja?

Ponavadi počakam, da se vse skupaj pomiri, in potem to rešimo s pogovorom.

Teo v družbi Luke Dončića:

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Seveda bom pogrešal svoje domače in dekle, ampak mislim, da me ne bo mučilo.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

To bi lahko bil zame kar velik izziv. Trenutno je moja služba odvisna od uporabe mobilnih naprav, zato preživim kar velik del dneva na telefonu oziroma družbenih omrežjih. Se pa prepričujem, da potrebujem malo odklopa in da bo to nekakšen "detox" od tega (smeh, op. p.).

Z veseljem bi izzval svoje dekle Pino, ker sva oba tekmovalna po naravi in vedno rada tekmujeva med sabo.

Tea Čeha in njegovo dekle Pino Umek, nekdanjo tekmovalko v Exatlonu, družijo tudi adrenalinski podvigi:

Ali radi potujete?

Lahko rečem, da potujem več kot povprečen človek. Za zdaj je moja najljubša destinacija Amerika in z veseljem bi jo šel še enkrat raziskovat.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Zabaven, prijazen, čustven.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

