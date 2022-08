Na poligonu bi se najraje pomerila kar s svojo mamo

Najtežja preizkušnaj se vrača z novimi tekmovalci, novimi poligoni, novim voditeljem in novim posebnim terenskim poročevalcem. Razburljivo dogajanje v Dominikanski republiki bodo z zanimanjem spremljali tudi tekmovalci prve sezone, ki drug za drugim priznavajo, da bi se brez obotavljanja z veseljem še kdaj preizkusili v Exatlonu. Tudi Pina Umek poudarja, da je bila to zanjo zares nepozabna izkušnja, in zato novim tekmovalcem svetuje, naj bodo hvaležni za priložnost, ki so jo dobili.

"Kljub temu, da se bodo kdaj znašli v težkih situacijah, naj poskusijo uživati in ceniti čisto vsak trenutek, ki ga preživijo v Exatlonu. Ker je izkušnja res edinstvena in ravno oni so eni izmed redkih srečnežev, ki jo imajo možnost izkusiti," je novim tekmovalcem na srce položila simpatična Pina Umek, ki se je v prvi sezoni pred finalnim tednom te najzahtevnejše televizijske preizkušnje morala posloviti zaradi poškodbe.

"Posebno mesto v mojem srcu imajo zagotovo tisti trenutki, ki so se odvijali za kamerami. Vsi pogovori in lumparije, ki smo jih delili z ekipo, ko smo si krajšali čas med snemanji," se dogajanja izpred leta dni spominja Celjanka in dodaja, da je poseben čar, ko tri mesece živiš z desetimi nepoznanimi ljudmi, umaknjen od realnega sveta, brez telefona in daleč stran od svojih domačih.

"Tako lahko samega sebe spoznaš na način, kot se doma ne bi mogel. Spopadanje s situacijami, ki so me vsak dan potiskale iz cone udobja, me je naučilo, da se zdaj po šovu z marsikaterim izzivi soočam precej bolj lahkotno, samozavestno in odločno," je razložila.

Po prihodu domov si je ogledala tudi nekaj epizod in povedala, da so jo ob tem prevevali posebni občutki. "Na dan so prišla čustva, ki sem jih doživljala takrat. Nekoliko nenavaden občutek je, ko se gledaš na televiziji in pri vsakem dogodku točno veš, kaj se je dogajalo v ozadju."

Če bi se lahko še kdaj lahko pognala po katerem od poligonov v Dominikanski republiki, bi to bil Potopljeni rudnik. "To je bil zagotovo moj najljubši poligon. Pomerila pa bi se kar s svojo mamo, ker vem, da bi se tudi sama želela preizkusiti v poligonih in bi v njih neizmerno uživala," je v smehu razkrila Pina, ki komaj čaka, da vidi, kakšne novosti prinaša nova sezona Exatlona.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

