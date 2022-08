Tako kot Thorminator so proslavljali tudi v prvi slovenski nogometni ligi

Že septembra se na Planet vrača najtežja televizijska preizkušnja Exatlon z voditeljem Juretom Koširjem in posebnim terenskim poročevalcem Igorjem Mikičem. V prvi sezoni je na poligonih navduševal tudi Andrei Lenart - Thorminator, ki nam je v pogovoru razkril, kateri so bili njegovi najljubši trenutki v Dominikanski republiki, kaj ga je najbolj presenetilo po prihodu v domovino, in podal nekaj nasvetov tekmovalcem druge sezone Exatlona.

"V treh mesecih Exatlona se je nabralo veliko trenutkov, ki so se mi vtisnili v spomin. Res težko izpostavim le enega. Morda to, da sem imel to čast, da sem kot prvi nastopil za prvo slovensko Exatlonovo reprezentanco in prinesel prvo točko proti močno favorizirani Mehiki. Ekipni duh, prva medalja, posrečeni 'hollywoodski' meti in finalni teden," je svoje vtise o dogajanju v Dominikanski republiki pred natanko letom dni opisal Andrei Lenart.

"Zanimivo mi je, kako hitro 'padeš' v ta svet, kjer je edino, na kar misliš, to, kako čim hitreje preteči poligone in natančno metati razne rekvizite. Zunanjega sveta in drugih motenj ni. Če bi imel možnost, da bi še enkrat tekmoval v Exatlonu, bi," je še dodal priljubljeni Thorminator, ki je bil znan tudi po zanimivem proslavljanju zmag na poligonih.

Prav ta so navdušila številne gledalce in zato je dobil tudi veliko posnemovalcev. "Vesel sem bil vseh videov mladih Thorminatorjev, ki sem jih prejel. Po thorminatorsko so proslavljali gole pri hokeju, nogometu, koše, poligone … Prijetno me je presenetil tudi Tilen Klemenčič, nogometaš NK Domžale, ki je tako proslavil svoj gol v slovenski prvi ligi."

Tako je Thorminator proslavil vsako zmago na poligonih Exatlona.

Veseli ga tudi, da so Exatlonovci postali vzor mnogim mladim in da je Exatlon nanje pozitivno vplival. "To je zame najlepši del Exatlona, da smo tako pozitivno vplivali na mlade, da smo spodbudili željo po gibanju v času, ko je tega vedno manj. Res je lepo videti in slišati, kako si mladi postavljajo poligone in na njih tekmujejo."

Nasvet tekmovalcem druge sezone Exatlona

Tekmovalcem druge sezone najtežje televizijske preizkušnje, ki na Planet prihaja že septembra, svetuje, naj gredo korak po koraku in dan za dnem. "Exatlon je maraton, sestavljen iz šprintov. In ne pozabite uživati. Hitro je konec," je povedal priljubljeni igralec, ki je poletje izkoristil za obisk Balija, kjer sta s partnerko in tudi sotekmovalko v prvi sezoni Exatlona Nives Orešnik uživala v raziskovanju otoka, lokalni hrani, plavala z želvami in še marsikaj.

Jesen bo za Andreia Lenarta nekoliko drugačna od lanske, ki jo je preživel v Dominikanski republiki. "Nekaj filmskih in televizijskih projektov me čaka, o katerih pa podrobneje še ne smem govoriti. Proti koncu leta pa bom nastopil tudi kot lik v novi videoigri Dark Mean City."

Exatlon Slovenija prihaja na Planet že septembra.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.