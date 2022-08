V novo sezono Exatlona nas bo popeljal Jure Košir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova sezona, novi poligoni, novi tekmovalci in nov voditelj. V drugo sezono najtežjega športnega izziva na televiziji nas bo pospremil voditelj Jure Košir, ki se mu bo kot posebni poročevalec s terena pridružil Igor Mikič. Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

Na Planet se jeseni vrača najtežja televizijska preizkušnja, ki je v prvi sezoni navdušila slovenske gledalce in okronala dva zmagovalca, Marjanco Polutnik in Franka Bajca. Novi ekipi tekmovalcev bo na osupljive poligone v čudoviti, a tudi vroči Dominikanski republiki v novi sezoni pospremil Jure Košir.

Jure Košir: Z veseljem sem sprejel ponudbo za sodelovanje pri Exatlonu

Jure Košir Foto: Planet TV/Blaž Vatovec Nekdanjega vrhunskega športnika, ki dobro pozna tekmovalni duh in ekstremne fizične izzive, bomo prvič videli v takšni vlogi. "Gre za dobro oddajo, ki vsekakor odstopa od klasičnih resničnostnih šovov. Predvsem mi je všeč, da propagira gibanje in lahko mlade nagovori k treniranju, vadenju spretnosti ter predaja sporočilo, da je timski duh pomemben," pravi Jure. "Mislim, da gre za ravno pravo mero med resničnostnim in tekmovalnim športnim izzivom, zato sem z veseljem sprejel ponudbo za sodelovanje v tem edinstvenem projektu."

Za Jureta bo največji izziv komentiranje tekem na poligonih, a kot pravi športnik se nove vloge veseli in se je loteva s svežim zagonom. "Poslušal sem komentatorje, ki so komentirali moje vožnje, zdaj pa se bom v tej vlogi znašel sam. Upam, da bom s svojim glasom znal pričarati dodatno vznesenost tekme," pravi ter poudarja, da sta tudi pri tem potrebna vaja in trening.

Čustva in razpoloženje tekmovalcev in tekmovalk v novi sezoni Exatlona pa bo tokrat preverjal posebni poročevalec s terena Igor Mikič, ki je poligone v prvi sezoni preizkusil tudi sam, zato iz prve roke ve, kakšni so izzivi in pritiski tega športnega tekmovanja.

"Exatlon je bil čudovita izkušnja, ki si jo bom zapomnil za vse življenje. Zelo sem počaščen, da se bom lahko preizkusil v tej novi vlogi," pravi Mišica, ki ga najbolj skrbi, da bi ga preveč srbele pete in bi se znova želel pomeriti na poligonih. Kot nekdanji tekmovalec bo pozoren tudi na podrobnosti, na katere gledalci ne pomislimo, seveda pa se bo znal tudi pošaliti in sprostiti napeto tekmovalno ozračje.

Exatlon Slovenija bo tudi v drugi sezoni pred neverjetne športne izzive postavil najpogumnejše ter fizično najbolje pripravljene tekmovalke in tekmovalce, ki bodo na zahtevnih poligonih dokazovali, da smo Slovenci resnično predani športu. Tudi v novi sezoni bomo v ekipah prepoznali nekaj znanih obrazov ter jih spremljali na adrenalinskih poligonih v ekstremnih vremenskih razmerah, ki jih bodo lahko premagali le psihično in fizično najmočnejši. Najboljša med ženskami in najboljši med moškimi bosta poleg naziva zmagovalcev tekmovanja Exatlon Slovenija prejela vsak po 50 tisoč evrov.

Exatlon Slovenija na Planet prihaja septembra.

