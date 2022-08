Exatlonovca odhajata na Japonsko #foto

Čeprav je Exatlon športno tekmovanje, sta se prav tam v prvi sezoni lani zaljubila tekmovalca modre ekipe Jadran. Samo Petje in Lara Deu sta še vedno v razmerju, ki ga razvijata in skupaj gledata v prihodnost. Ker je Samo poklicni kickbokser, ga tudi v tem športnem svetu zdaj spremlja Lara. Pred njima je odhod na Japonsko.

Pred odhodom nam je Samo razložil, da je na Japonskem bil že trikrat in da so tamkajšnje borbe res nekaj posebnega. "Zvrst K1 izhaja prav iz dežele vzhajajočega sonca, zato mislim, da si vsi borci želijo nastopiti tam. Vse borbe so enako pomembne in vsaka je posebna na svoj način", pravi.

Greste tja izključno zaradi boksa, ali si boste vzeli tudi kaj časa za odkrivanje Japonske?

Samo: Najpomembnejša je borba, saj je to razlog, zakaj sploh grem tja. Po borbi bom še nekaj dni ostal na Japonskem, da si z Laro ogledava mesto Osaka, kjer se bom tudi boril. Največje naključje je to, da ima ona rojstni dan na isti dan, kot imam jaz borbo, zato bova po koncu borbe praznovala tako njen rojstni dan kot mojo zmago.

Lara: Veselim se Japonske, kjer bo Samo imel borbo na moj rojstni dan, 21. 8. Vznemirjena postanem vsakič, ko le pomislim na to, saj njegove borbe še nikoli nisem gledala v živo. Verjamem, da bo Samo zmagal, kar bo najboljše darilo za moj 27. rojstni dan.

Kako uskladiti boks in razmerje?

Samo: Boks in razmerje se da uskladiti in moram reči, da mi je veliko lažje kot prej, saj imam ob sebi nekoga, ki me skozi celotne priprave podpira in daje zagon pri napornih treningih.

Ali še trenirate na Nizozemskem, vas tam obišče tudi Lara?

Samo: Še vedno sem član nizozemskega kluba, vendar za te priprave nisem šel na Nizozemsko. Delno sem jih opravil v Sloveniji pri Franciju Grajšu, delno pa v Italiji pri bratih Petrosyan.

Skupaj sta že osem mesecev, kako sta jih preživela?

Samo: Prvih osem mesecev je zelo hitro minilo, saj sva skupaj doživela in videla res že veliko stvari. Vseeno pa se nama zdi kot, da se poznava že več let.

Kako sta preživela poletje in ali bosta spet obiskala Dominikansko republiko – mogoče za vajino prvo obletnico?

Lara: Poletje je bilo kar pestro in ni ga še konec. Nekajkrat sva bila na morju na Hrvaškem, nekajkrat v Rimskih termah, drugače pa jaz veliko delam v Termah Čatež kot animatorka, Samo pa se intenzivno pripravlja na borbo na Japonskem. O ponovnem obisku Dominikanske republike s turističnega vidika nisva razmišljala, se pa oba želiva še enkrat udeležiti Exatlona in upava na poziv v prihodnjih letih.

Pred letom dni smo se o Exatlonu le pogovarjali, a vama je dobesedno spremenil življenje. Kaj svetujeta letošnjim tekmovalcem?

Samo: Tako je, Exatlon je bil nepozabna izkušnja in niti približno si nisva predstavljala, da se bova tam povezala in postala par. Noben od naju ni šel v šov z namenom, da si najde sorodno dušo, ampak take stvari se ponavadi zgodijo takrat, ko najmanj pričakuješ. Tekmovalcem bi svetovala, naj grejo v šov odprti in pripravljeni na vse, saj bodo doživeli ogromno lepih, a tudi težkih trenutkov.

Če bi se lahko oba spet pojavila v Exatlonu – katere napake ne bi ponovila?

Samo in Lara: Oba meniva, da se vsaka stvar zgodi z razlogom in tako, kot se mora, zato ničesar ne obžalujeva. Na vseh tekmah sva dala vse od sebe in si želela zmage, se pa žal ni vse vedno tako izteklo, kot bi hotela. Exatlon je poln vzponov in padcev – tako kot naše življenje.

Za konec nam je Lara odkrito priznala, da si želi, da bi oba letošnja zmagovalca bila iz modre ekipe, "saj sta bila lani oba iz rdeče ekipe". Njuna nova osebna zmaga pa bo naslednji skupni korak. "Letošnjo jesen se bova s Samom končno odselila na svoje v naravo na prelepo Rakitno, kjer imamo hišo že vrsto let."

Nova, 2. sezona Exatlona se začenja septembra na Planetu. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.