Posebni poročevalec s terena v Exatlonu Igor Mikič je zaskrbljen #video

Preteklo sezono smo ga spremljali v vlogi tekmovalca Exatlona in člana rdeče ekipe Triglav, letos pa se Igor Mikič vrača v Dominikansko republiko. A tokrat v vlogi posebnega poročevalca s terena. Ob poligonih bo bodril tekmovalce 2. sezone Exatlona in jim vlival pogum za nadaljnje boje.

Oddajo pa bo vodil smučarska legenda Jure Košir, ki se sodelovanja z Mikičem že veseli. Igor pa ob novi vlogi pravi, da je že malce zaskrbljen. Zakaj, preverite v spodnjem videoposnetku.

"Exatlon je bila čudovita izkušnja, ki si jo bom zapomnil za celo življenje. Sem zelo počaščen, da sem izbran za vlogo sovoditelja, ki jo bom, verjemite, odlično opravil. Saj imam tudi izkušnje z druge strani, kot tekmovalec. Vem, kako se bodo oni počutili, kaj bodo morali prenesti. Upam, da ne bo preveč poškodb in da bo tudi njim tako lepo, kot je bilo meni," pravi Igor.

"Imel sem že veliko oddaj, v katerih sem intervjuval ljudi. Vedeli so, da imam izkušnje v tem poslu. Sem že veliko let na sceni. In prišel je čas, da se predstavim tudi na večjem odru. To bo odlična izkušnja, se zelo veselim. Bil sem ne presenečen, ampak srečen."

Exatlon se vrača na Planet. Od septembra dalje bomo lahko navijali za rdečo in modro ekipo, skozi boje pa nas bosta popeljala voditelja Jure Košir in Igor Mikič. Ne zamudite.

