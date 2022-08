"Zaradi njega sem začel spremljati Exatlon" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Exatlon je bil preteklo leto doma tudi pri družini Košir. Letošnji voditelj Jure Košir se spomni, da je 1. sezono začel spremljati zaradi sina. Potem ga je, kot pravi, "potegnilo notri." Najprej je le z enim očesom gledal, potem z dvema, na koncu pa je že glasno navijal. Kdo je bil njegov favorit, je tema, ki bi se je raje izognil, saj se že pripravlja na nevtralno poročanje in navijanje za obe ekipi v novi sezoni.

"Mislim, da gre za 'lušten' šov, ki vsekakor odstopa od teh klasičnih resničnostnih šovov. Predvsem mi je všeč, da propagira gibanje, atletiko, gimnastiko in podobno. Se pravi, da mlade lahko nagovori, da trenirajo. Da vadijo spretnost, da je prisoten ekipni duh, kar je tudi zelo pomembno. Predvsem s tega vidika me je ta šov pritegnil. Mislim, da je ravno pravšnja mera med resničnostnim in tekmovalnim športnim izzivom. Zato sem se tudi odločil, da bom sodeloval."

Smučarski as, navajen potovanj, se že veseli novega izziva, a tudi podaljšanega poletja. Če bi moral izbirati med poletjem in zimo, bi nekdanji smučar trenutno izbiral poletje.

"Visoke temperature so mi kar všeč, mraza sem se malo odvadil. Čeprav še vedno zelo rad smučam," pravi. A letos bo poletje zanj podaljšano, kmalu se zaradi Exatlona odpravlja v Dominikansko republiko, kjer bo preživel tri mesece.

Exatlon se vrača na Planet. Od septembra naprej bomo lahko navijali za rdečo in modro ekipo, skozi boje pa nas bosta popeljala voditelja Jure Košir in Igor Mikič. Ne zamudite.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.