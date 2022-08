Exatlonovci že zapustili Slovenijo #video

Vsi že komaj čakamo drugo sezono Exatlona Slovenija, ki se bo tudi letos odvijal v Dominikanski republiki in se bo na Planetu začel 5. septembra. Zgodaj zjutraj smo rdečo ekipo pospremili na letališče. Tekmovalci bodo tri mesece stran od vsega, kar so poznali do zdaj: nekateri odhajajo z amuleti za srečo, drugi bodo domotožje tešili s slikami bližnjih.

Vsi tekmovalci so izkoristili zadnje proste minute pred vstopom v najtežjo televizijsko preizkušnjo Exatlon. Nekateri so se družili s prijatelji, drugi so pakirali, tretji so se zabavali. Teja, edina mama v ekipi, je v dar od svojih otrok dobila tudi dva amuleta za srečo. Plišasti živali, ki si ju je na letališču takoj pripela na torbo. Manca je slovo od svojih "piškotkov", kot je poimenovala prijatelje in fanta, delila tudi na socialnem omrežju Instagram. Napisali so ji posebno sporočilo, fant ji je podaril tudi njuno skupno okvirjeno fotografijo, za katero pravi, da jo bo imela na svoji nočni omarici.

Foto: Instagram

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača 5. septembra.

